Wiosenna ramówka telewizyjna rozpoczęła się na dobre, a wraz z nią na ekranach zagościły nowe propozycje. Jedną z nich jest "You Can Dance - Po prostu tańcz!", który 26 lutego wrócił do TVN po dziewięciu latach. Tym razem w jury zasiedli Michał Danilczuk, Mery Spolsky, Bartosz Porczyk i Ryfa Ri, a prowadzącym został Maciej Dowbor. Mocno zmieniła się też cała oprawa show i zrezygnowano z niektórych dawnych elementów programu. Ten aspekt nie za bardzo spodobał się widzom.

"You Can Dance" pod ostrzałem widzów. Komentują pierwszy odcinek

Tradycyjnie "You Can Dance" rozpoczęło się od etapu castingów. Tym razem jednak jurorzy nie oceniali widzów zza stołu, a siedząc na rozstawionych w studiu kanapach. Mocno zmienił się także wygląd samego miejsca, w którym prezentowali się uczestnicy. Obecnie mają do dyspozycji specjalnie przygotowaną i mocno oświetloną salę. Fani show nie są tym faktem zachwyceni. "Brak widowni powoduje, że nie czuć tego widowiska. Oświetlenie jest za jasne, więc nie daje klimatu", "Sala i kanapy odbierają całą magię i ekscytację w show", "Niestety nie dorównuje temu formatowi sprzed lat. Zero klimatu, jury też bez polotu" - czytamy w komentarzach.

Nie była to zresztą jedyna negatywna opinia na temat nowego składu jurorów. Największym zarzutem, który przewija się w opiniach widzów, są mało konkretne oceny na temat umiejętności tancerzy. Trudno jednak stwierdzić, czy faktycznie jest to wina jury, czy też montażu show. "Na razie niestety jury mnie rozczarowało (...). Ten zespół po dzisiejszym odcinku dość miałki", "Jury niestety rozczarowało. Porczyk to jedyna rzetelna i składnie wypowiadająca się tam osoba", "Dawniej jury oceniało merytorycznie, zwracało uwagę na szczegóły" - czytamy.

"You Can Dance". Widzowie zachwyceni tancerzami

Pod postami na Instagramie nie brakuje jednak także pozytywnych opinii. Część widzów po prostu cieszy się, że ich ulubiony format wrócił na antenę. Inni, nawet jeśli mają mieszane uczucia po premierze, zaznaczają, ze nie skreślają "You Can Dance" i zamierzają śledzić kolejne odcinki. Fani show są też zachwyceni popisami tanecznymi uczestników. Ogromne emocje wzbudził zwłaszcza Szymon, którego występ zaprezentowano na samym końcu pierwszego odcinka. "Łezka poszła! Mega fajny tancerz", "Cudowny. Trzymam kciuki za dalszą podróż w programie", "Totalnie się wzruszyłam" - możemy przeczytać.