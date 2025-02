25 lutego odbyła się wiosenna ramówka stacji TVN, na której pojawili się m.in. Julia Wieniawa,Marcin Prokop, Agnieszka Woźniak-Starak oraz Dorota Szelągowska. Już wkrótce widzowie będą mogli oglądać m.in. "You Can Dance", "Kuchenne rewolucje" oraz "MasterChef Nastolatki". Stacja upubliczniła także oficjalny cennik reklam na marzec, z którego dowiadujemy się, ile należy zapłacić za spot przed lub po emisji danego programu.

"Mam talent!" króluje w rankingu. Tyle trzeba zapłacić za reklamę

Wygląda na to, że program "Mam talent!" jest prawdziwym asem stacji TVN. Za reklamę przed premierą odcinka, który zostanie wyemitowany 1 marca, należy zapłacić aż 49 800 złotych. Niewiele taniej jest w przypadku prowadzonego przez Malwinę Wędzikowską programu "The Traitors. Zdrajcy". Cena reklamy przed odcinkiem emitowanym 2 marca wynosi 46 300 złotych W czołówce znajduje się także powracający po latach program "You Can Dance". Spot reklamowy przed odcinkiem zaplanowanym na 5 marca to koszt 38 100 złotych. Nieco gorzej w rankingu prezentuje się program Kuby Wojewódzkiego. Spot reklamowy przed odcinkiem, którego emisja odbędzie się 4 marca, kosztuje 27 800 złotych. Jak oceniacie zaproponowane przez stację TVN ceny? Dajcie znać w sondzie na dole strony oraz sekcji komentarzy.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska wzięli syna na ramówkę. Tak się wytłumaczyli

Marcin Hakiel i Dominika Serowska postanowili pojawić się na ramówce stacji w towarzystwie syna. W rozmowie z naszą reporterką wyjawili, czyj był to pomysł. - Chyba twój Marcin bardziej, ale w zasadzie nasz wspólny. To była spontaniczna decyzja. On z nami naprawdę wszędzie chodzi. Był z nami już w różnych, przeróżnych miejscach. Tam, gdzie musieliśmy być w jakimś określonym czasie i tak samo dzisiaj się z nami pojawił tutaj - oznajmiła Serowska. - Na tyle znamy młodego, że wiemy, na co on jak reaguje, wiec wiedzieliśmy, że dla niego to nie jest jakiś problem. Większość czasu byłam z nim w garderobie na górze w spokoju, on sobie tam spał, nakarmiłam go. Tutaj przyszliśmy dosłownie na chwilę, ale zostaliśmy na ciut dłużej - dodała ukochana tancerza.