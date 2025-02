Marcin Hakiel ma ostatnio sporo na głowie. Niedługo na antenie TTV zadebiutuje nowy sezon programu z jego udziałem - "Back to School. Prawdziwy egzamin". Tancerz pod koniec roku powitał także na świecie swojego syna Romea. Malec pojawił się z rodzicami na ramówce TVN. Podczas jednego z wywiadów padło pytanie o "Taniec z gwiazdami". Jak wiadomo, Hakiel przez wiele lat był związany z show. Wygląda jednak na to, że ten rozdział jest już definitywnie zakończony. Telefon z Polsatu mówi sam za siebie.

REKLAMA

Zobacz wideo Serowska ogląda "Królową przetrwania". Wtem wspomniała, co sądzi o Smaszcz

Marcin Hakiel już nie wróci do "Tańca z gwiazdami"?

Tancerz w rozmowie z reporterką Jastrząb Post odniósł się do swojego zniknięcia z show Polsatu. Okazuje się, że po edycji z Dagmarą Kaźmierską otrzymał telefon, który nie należał do najmilszych. "Dostałem telefon, że mnie już nie będzie i wiadomo - takie telefony to nie są najmilsze telefony, ale takie jest życie. Coś się dzieje bardziej pozytywnie, coś mniej. (...) Powód niezaproszenia do kolejnej edycji 'Tańca z gwiazdami' został mi zdradzony, nie zdradzę go do kamery, ale umówmy się - nie jestem w tej branży od wczoraj, więc zdawałem sobie z tego sprawę" - wyjaśnił. Hakiel nie wydawał się być jednak obrażony na produkcję. W tej samej rozmowie zdradził, że śledzi tancerzy z obecnej edycji i bardzo im kibicuje. Odniósł się także do angażu Agnieszki Kaczorowskiej. "Agnieszka jest super tancerką, miała świetne wyniki turniejowe i nie pamiętam dokładnie, ale chyba z wieloma partnerami doszła bardzo wysoko w tym programie, więc myślę, że to właściwy człowiek na właściwym miejscu" - dodał.

Ukochana Hakiela pojawi się w "Królowej przetrwania"?

Dominika Serowska nie ukrywa, że nowy sezon "Królowej przetrwania" dostarcza jej wielu emocji. Ukochana Hakiela stara się na bieżąco śledzić wszystkie odcinki. Podczas najnowszego wywiadu została zapytana o potencjalny udział w przyszłych edycjach. "Bardzo lubię ten program. (...) Czy widzę siebie w tym programie? Prędzej w 'Azji Express', bo wolałabym pojechać z Marcinem, przy którym czułabym się bezpiecznie. 'Królowa...' to generalnie fajny format, ale trudno mi powiedzieć, czy się w nim widzę. Gdybym miała podjąć decyzję, to musiałabym się nad tym zastanowić" - zdradziła