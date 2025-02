W styczniu w telewizji pojawił się drugi sezon programu "Królowa przetrwania". W tej odsłonie formatu wystąpiły m.in. Paulina Smaszcz, Marianna Schreiber, Eliza Trybała oraz Natsu. Uczestniczki trafiły do dżungli, gdzie zmierzyły się z różnymi wyznaniami. Niektóre celebrytki zdobyły się także na szczere wyznania o życiu prywatnym. - Kiedy mój eks partner powiedział mi, że to już koniec, że mnie nie kocha, że on nie chce ze mną być, to mi ciężko było to zaakceptować. Ja bardzo cierpiałam - mówiła Magdalena Stępień. 25 lutego wyemitowano przedostatni odcinek programu. Sporo się działo.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczorowska szczerze o "Królowej przetrwania". Wspomniała o zgrzytach

"Królowa przetrwania". Eliza Trybała przeszła do finału. Kto odpadł?

W dziewiątym odcinku uczestniczki brały udział w rywalizacjach sportowych, a później musiały rozpuścić bryły lodu. Na tym jednak nie koniec. Prowadzący zapowiedział ostatnią konkurencję. - Dziewczyny, będziecie trzymać tacę z tajskim śniadaniem. Będziecie mieć wyprostowane ręce. Łokieć powinien być na linii sznurka. Jeśli ręce i taca opadną, wypadacie z gry. Warto się starać, bo kolejność odpadania będzie miała wpływ w kolejnej konkurencji. Ta z was, która wytrzyma najdłużej, dostanie złoty bilet do finału. To jest walka o finał - mówił.

Najlepiej poradziła sobie Eliza Trybała, która wywalczyła miejsce w finale. Ktoś jednak musiał opuścić dżunglę. Izu Ugonoh poprosił Kasię Nast, aby wskazała osobę. Nie była w stanie tego zrobić i w konsekwencji to ona odpadła z formatu. - Nie wyobrażam sobie wyeliminować kogoś z mojej drużyny - komentowała. Drugą osobą, która pożegnała się z dżunglą, była Magdalena Stępień. Została wytypowana przez swoją drużynę. Komu kibicujecie w "Królowej przetrwania"? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

"Królowa przetrwania". Natsu wkurzyła się na produkcję. Mocne słowa

Niedawno Natsu zamieściła na swoim profilu na TikToku film, w którym gorzko podsumowała program "Królowa przetrwania". Zaczęła wyliczać negatywne strony produkcji. Było ich całkiem sporo. - Jak nie masz smutnej historii i nie płaczesz co chwilę, i nie robisz dram, to cię wycinają. Za dużo dram i prywaty, a za mało konkurencji oraz aktywności sportowych i przygody. Pokazywanie nas czasami w bardzo niekorzystnych scenach i pokazywanie tylnych części ciała. Pokazywanie nas, jakbyśmy były naprawdę turbo tępe. Wiadomo, czasami nam się zdarzy nie grzeszyć inteligencją, ale bez przesady, uwierzcie mi. Brak jasnych zasad w konkurencjach, co potem prowadziło do sporów - skwitowała Natsu.