Maja Kapłon zdobyła popularność w 2017 roku ósmej edycji "The Voice of Poland". Wokalistka w programie doszła aż do finału. Początkowo dołączyła do drużyny Michała Szpaka. Ostatecznie trafiła jednak do Marii Sadowskiej i zajęła w show czwarte miejsce. Artystka od najmłodszych lat mierzyła się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Życie uprzykrzała jej skolioza. W pewnym momencie szukała pomocy u fanów, a w piątą rocznicę zabiegu skierowała do nich kilka słów.

"The Voice of Poland". Maja Kapłon miała poważne problemy ze zdrowiem

Od dzieciństwa Maja przeszła aż 20 operacji. W 2019 roku doszło jednak do prawdziwej tragedii. Pękł pręt utrzymujący kręgosłup wokalistki, co uniemożliwiało jej oddychanie. Jedynym ratunkiem dla kobiety był kosztowny zabieg w Stanach Zjednoczonych. Jego cena wynosiła aż pięć mln złotych. Dzięki specjalnej internetowej zbiórce uczestniczce "The Voice" udało się zebrać wymaganą kwotę. "Badania pokazały, że stalowy pręt, który miał trzymać kręgosłup Mai, od dwóch lat był pęknięty! Kobieta musiała odłożyć wszystkie swoje plany. Krzywiący się kręgosłup zaczął odbierać jej oddech, miażdżyć płuca i pozostałe narządy. Dzięki waszemu wsparciu Maja przeszła operację w USA, dzięki której mogła w końcu spokojnie złapać oddech" - napisano na stronie zbiórki. Maja niedawno obchodziła kolejną rocznicę zabiegu, który uratował jej życie. Przy okazji przypomniała fanom swoją niełatwą drogę. 24 lutego wokalistka opublikowała wspomnienie ze szpitala. Pokazała, jak porusza się o balkoniku, a do kadru dołączyła słowa skierowane do obserwatorów. "Dziś mija równo pięć lat odkąd żyję dzięki wam" - brzmią.

25 lutego dodała kolejne nagrania na InstaStories. Tym razem wyznała, że jest poruszona liczbą wiadomości, które do niej przesłano po poprzednim nagraniu. Dodała, że cieszy się, że jest otoczona takimi dobrymi ludźmi i dalej może działać muzycznie. To nie wszystko - piosenkarka opublikowała również zdjęcie zrobione po zabiegu z 24 lutego 2020 roku. "Pierwsze zdjęcie opuchniętej mordki, która wybudziła się, dostając nowe życie. A nie ukrywam, że bałam się, że mogę się nie wybudzić" - podzieliła się z obserwatorami ze szczerością.

"The Voice of Poland". Bohaterka przeżyła prawdziwy dramat

Historia Mai Kapłon wzruszyła wiele osób. Niedawno artystka wystąpiła w programie "Dzień dobry TVN". Podzieliła się trudnymi chwilami, które przeżyła, walcząc o swoje zdrowie. Nawiązała także do kariery muzycznej. - Sama mam ostatnio gorszy bólowo czas. (...) Przed operacją i po dużo osób bliskich odeszło i zostawiło mnie. Bardzo dużo (przyjaźni - przyp. red.) zweryfikowała moja sytuacja zdrowotna. Nie mogłam imprezować, chodzić i robić tych rzeczy, na które wcześniej mogłam sobie pozwolić. Dużo osób z mojego życia odeszło. Utwór "Bestia" jest właśnie o tym. Tym osobom mówię "nara" - wyznała Maja.