"Fakty" TVN będą jednym z programów stacji, które już niebawem doświadczą wiosennych przemian. Jak ogłoszono podczas imprezy z okazji ogłoszenia najnowszej ramówki - informacyjny program, który dzieli przestrzeń z redakcją TVN24 - zyska nowe, "ultranowoczesne" studio. W krótkim materialne wideo pokazano widzom, jak mają się aktualnie prace remontowe.

"Fakty" TVN z nowym studio. "Wszystko będzie 'naj'"

- Wygląda na to, że wszystko w naszym nowym studiu będzie "naj" - powiedziała Anita Werner, pojawiając się na początku filmiku uchylającego rąbek tajemnicy wokół nowego miejsca pracy dziennikarzy "Faktów". - To jest największy taki ekran w studiu newsowym. Sto metrów kwadratowych. Większych nie ma. Do tego cztery metry wysokości - wyjawił dalej Piotr Kraśko, prezentując oglądającym wspominany, sporych wielkości ekran. - Najnowsze technologie, którymi zaskoczymy widzów, bo to z tego studia już wkrótce będą korzystać "Fakty" TVN i TVN24 - powiedział w kolejnych ujęciach Grzegorz Kajdanowicz, pokazując wyremontowaną przestrzeń. - Więcej zobaczycie już niedługo - podsumowała na zakończenie filmiku Werner. Choć dziennikarze nie wyjawili dokładnej daty rozpoczęcia nagrań w nowym studio, możemy się spodziewać, że dojdzie do nich na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku.

