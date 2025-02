Program "Rolnicy. Podlasie" zdobył ogromną popularność wśród widzów. Produkcja jest regularnie emitowana w telewizji Fokus TV. Rolnicze show pozwala fanom dowiedzieć się nieco więcej na temat osób, które prowadzą rozmaite gospodarstwa. Niewątpliwie największą popularność zdobyli Andrzej i Gienek z Plutycz. Syn i ojciec tworzą zabawny duet, który od dawna zabawia publiczność przed telewizorami i w mediach społecznościowych. Znani się również Justyna i Łukasz z Ciemnoszyj. Para została jednak zastąpiona przez inną rodzinę. Fani ocenili nowych bohaterów programu.

Nowi bohaterowie w programie "Rolnicy. Podlasie". Co na to widzowie?

Justyna i Łukasz z Ciemnoszyj regularnie pokazywali swoją codzienność w programie "Rolnicy. Podlasie". Ostatnio podjęli jednak decyzję o rezygnacji z udziału w show. Na ich miejscu pojawiła się nowa rodzina. Od teraz fani mogą oglądać poczynania rolników z Mieczy: małżeństwa Eweliny i Wojtka, ich córek Marceliny i Magdy oraz rodziców kobiety Elżbiety i Remigiusza. Widzowie zdążyli już ocenić nowych uczestników. Rodzina ma gospodarstwo na 120 hektarach i zajmuje się między innymi 240 sztukami bydła. Nie obyło się bez porównań. Oberwało się Andrzejowi z Plutycz. "Widać, że są ambitni i praca sprawia im frajdę", "Wszyscy lepsi od Andrzeja z Plutycz", "Nie będą tak przynudzać, jak Onopiuk", "Sympatyczna rodzina" - czytamy na Facebooku.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej i Gienek niedawno odwiedzili pobliski bar. Nauczyli się nowej umiejętności

Andrzej i Gienek z Plutycz prowadzą kanał na platformie YouTube, który jest obserwowany przez ponad 122 tysiące użytkowników. W jednym z ostatnich odcinków pokazali wizytę w barze. Mężczyźni zrobili sobie kurs lepienia pierogów. Zadanie nie należało do najłatwiejszych. - Chciałbym się nauczyć. Nigdy tego nie robiłem, czas się nauczyć czegoś nowego. Robieniem pierogów mogę zaimponować dziewczynie, która może się pojawi - wyznał Andrzej. Nie każdy widz był jednak zachwycony. W komentarzach pojawiły się słowa krytyki. "Andrzej jako kucharz? Wolę oglądać go w polu", "Mnie to nie zachęciło" - czytamy pod nagraniem.