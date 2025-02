Wielkimi krokami zbliża się finał "Farmy". W programie sporo się dzieje, a wszystko za sprawą grupowego pojedynku. Zwycięzcy, czyli Michał, Bandi i Żaneta, mieli zadecydować, kto odpadnie z programu. Padło na Danusię, która po usłyszeniu tej informacji zalała się łzami przed kamerami. - Moja przygoda tutaj się kończy i w sercu zabieram przepiękną przygodę, gdzie mogłam być sobą. Myślę, że nikt nigdy mnie nie widział w takiej okazałości, w takiej barwnej i bogatej. Kocham ten program za to, że moje emocje i wrażliwość przerodziła się w coś pięknego i pokazała, jaka jestem twórcza - mówiła. Fragment nowego odcinka wzbudził emocje.

"Farma". Żaneta w ogniu krytyki. Widzowie twierdzą, że jest fałszywa

Na oficjalnym profilu produkcji na Facebooku pojawił się przedpremierowy fragment 37. odcinka. Na nagraniu Żaneta wspomniała o Danusi. - Ja mam ciągle wrażenie, że ona dalej jest z nami - mówiła. Później razem z innymi uczestnikami wspominali przyśpiewki koleżanki, która odpadła z programu. Zachowanie Żanety bardzo nie spodobało się internautom, którzy rozpoczęli dyskusję w sekcji komentarzy. Najwyraźniej wciąż mają jej za złe to, że przyczyniła się do odpadnięcia Danusi. "Żaneta, jesteś fałszywa", "Fałszywe zachowanie, ale chyba najgorzej pokazała się Żaneta", "Tęsknimy za Danusią", "Żaneta, wracaj do domu", "Mam nadzieję, że Żaneta nie wygra" - czytamy pod postem produkcji.

"Farma". Danusia nie wyszła z programu sama. Niebywałe, kogo zabrała

Po odpadnięciu Danusi prowadzącej pozwoliły jej napisać list pożegnalny do reszty uczestników. Na tym jednak nie koniec. Uczestniczka mogła zaadoptować koty, które mieszkały na "Farmie". - I tak na koniec. Z tego co pamiętam, chciałaś adoptować Miętusa i Pokrzywkę, więc nie wyjdziesz stąd z pustymi rękami. Ogarniemy wszystkie formalności, papiery adopcyjne i weterynarza - powiedziały prowadzące do Danusi, co bardzo ją poruszyło. Komu kibicujecie w finałowym tygodniu "Farmy"? Koniecznie dajcie znać w sondzie na dole strony oraz sekcji komentarzy.