Już 2 marca na antenę wróci program "Taniec z gwiazdami". W gronie jurorów znajdą się: Rafał Maserak, Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Wygoda. Będą przyglądać się umiejętnościom uczestników. Na parkiecie zaprezentują się m.in. Blanka, Maria Jeleniewska oraz Magda Mołek. Co ciekawe, prezenterka prowadziła pierwszą edycję formatu u boku Huberta Urbańskiego w 2005 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Żugaj postanowiła odwiedzić uczestników "TzG". Padły słowa o Mołek

"Taniec z gwiazdami". Magda Mołek szczerze o rezygnacji. "Nie do pogodzenia"

Ostatnio Magda Mołek udzieliła bardzo szczerego wywiadu dla "Vivy!". Wróciła wspomnieniami do prowadzenia "Tańca z gwiazdami". Towarzyszyły jej wówczas wielkie emocje. "Pamiętam, jak przygotowywaliśmy się wtedy do tego programu. To były jeszcze czasy takich dużych czarnych kaset VHS, które z Londynu przysłało nam BBC - stacja, która pierwsza nadawała 'Taniec z gwiazdami'. Włączyłam te kasety i po prostu siedziałam z rozdziawioną buzią. Nie mogłam uwierzyć, że tak można robić telewizyjny show i że ja będę tego częścią" - powiedziała Magda Mołek w wywiadzie.

Dlaczego dziennikarka postanowiła pożegnać się z rolą prowadzącej? Wszystko przez bardzo napięty grafik. "To była super przygoda, z której jednak zrezygnowałam. (...) Od jesieni wchodziło na antenę 'Dzień dobry TVN'. Ja bardzo chciałam prowadzić poranny program, więc nie można było zestawić razem w grafikach. Poranki weekendowe w 'Dzień Dobry TVN' i wieczorny 'Taniec z gwiazdami' - to było w ogóle nie do pogodzenia" - skwitowała Magda Mołek dla "Vivy!".

"Taniec z gwiazdami". Magda Mołek o nowej przygodzie. "Chcę się nauczyć tańczyć"

W styczniu Magda Mołek wystąpiła w "halo tu polsat" i wyjawiła, dlaczego zdecydowała się sprawdzić na parkiecie. - Mam teraz taką myśl, że wreszcie mogę tańczyć, że było mnóstwo tych momentów, kiedy prawie dałam się złamać, ale różne okoliczności, różne zdarzenia mnie ciągle od tego odsuwały. Mija dwadzieścia lat od pierwszej edycji tego formatu w polskiej telewizji. Uważam, że to jest ten moment. (...) Chcę się nauczyć tańczyć. Chcę się sprawdzić w takich sytuacjach, które są dla mnie graniczne - wyjawiła na antenie. - Jak nie teraz, to kiedy? - dodała dziennikarka.