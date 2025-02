"M jak miłość" zadebiutowało na antenie TVP2 w 2000 roku. Już w listopadzie będziemy obchodzili 25- lecie serialu. Tymczasem przed nami 1856. odcinek telenoweli, który wyemitowany zostanie na antenie TVP2 11 marca - jak zwykle o godzinie 20:55. Scenarzyści zadbali o tym, by nie zabrakło emocji. Tym razem chodzi o małżeństwo Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski). Były policjant czuje, że jego żona nie mówi mu prawdy. Zacznie ją śledzić. Odkryje, co ukrywa Kasia (Paulina Lasota)?

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek pokazała nietypowe sceny na planie "M jak miłość"

"M jak miłość" odcinek 1856. Karski będzie śledził żonę. Odkryje prawdę o jej romansie?

W odcinku 1856. Jakub Karski zacznie snuć poważne podejrzenia co do swojej żony. Czuje, że Kasia zachowuje się inaczej. Podświadomie czuje, że jego ukochana coś przed nim ukrywa. Były policjant nie wie, że Mariusz (Mateusz Mosiewicz) nie odpuścił i niedawno doszło pomiędzy nim a Kasią do pocałunku. Niedługo lekarka wyzna Anecie (Ilona Janyst), że kocha Mariusza! Karski czuje, że coś się święci i postanawia śledzić żonę. Kasia nie podejrzewa, że mąż zdecydował deptać jej po piętach. Nie przestanie się jednak spotykać z Mariuszem. Czy odkryje prawdę o jej romansie? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach "M jak miłość". Ponadto W 1856. odcinku Jakub rzuci się na pomoc Martynie (Magdalena Turczeniewicz).

"M jak miłość" odcinek 1856. Ktoś włamie się do domu Martyny!

Martyna po rozstaniu z Marcinem (Mikołaj Roznerski) nie mogła się pozbierać i sięgnęła po alkohol. Po czasie poszła na odwyk, a w 1856. odcinku dostała przepustkę, co pozwoli jej powrót do leśniczówki. Lekarka odkryje jednak przerażającą prawdę. Ktoś włamał się do jej domu i urządził tam imprezę! Z odsieczą przyjdzie Karski, który chętnie pomoże Martynie w trudnym momencie. Sam ma na głowie problemy w małżeństwie. Lekarka skorzysta z wyciągniętej przez Jakuba ręki. Sama ma niewielu bliskich znajomych, a jej przyjaciółka Agata (Lidia Pronobis) zajmuje się sobą i dzieckiem. Na Marcina nie może liczyć przez zazdrość Kamy (Michalina Sosna). Martyna i Jakub wybiorą się razem na trening bokserski.