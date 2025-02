Już 2 marca na antenę Polsatu powróci "Taniec z gwiazdami". Choć bilety na widownię pierwszych odcinków wyprzedały się błyskawicznie, produkcja postanowiła, że miłośnikom formatu zaproponuje wejściówki na próby generalne. Są jednak pewne zasady, których nie można złamać.

"Taniec z gwiazdami". Bilety na widownię wyprzedały się natychmiast. Produkcja ma dla widzów nową propozycję

Emocje przed startem 16. edycji "Tańca z gwiazdami" sięgają zenitu. W programie pojawią się bowiem gwiazdy, które w ostatnich miesiącach sporo namieszały w polskim show-biznesie. Na parkiecie popularnego show zatańczą m.in. Agnieszka Kaczorowska, Maciej Kurzajewski oraz Magda Mołek. Nic więc dziwnego, że bilety na widownię poszczególnych odcinków wyprzedały się w mgnieniu oka. Stało się tak pomimo kosmicznych cen. Przypomnijmy, że podstawowy koszt jednego biletu wynosił wówczas od 260 do 316 zł.

W związku z ogromnym zainteresowaniem uruchomiono sprzedaż wejściówek na próby generalne. By te dostać, widzowie będą musieli wydać niemal 160 zł. Zaznaczono jednak, że uczestnictwo w próbach wiąże się z pewnymi ograniczeniami. "Widownia próby generalnej nie może w jej trakcie chodzić po widowni i wchodzić na parkiet, ma zakaz robienia zdjęć i nagrywania filmów z trwającej próby generalnej. Złamanie tych zakazów może spowodować wyproszenie osób z widowni i obowiązek natychmiastowego opuszczenie studia" - napisał sprzedawca wejściówek.

"Taniec z gwiazdami". Jak uczestnicy poradzą sobie z ogromną różnicą wzrostu? Jest komentarz

Jedną z par w nadchodzącej edycji "TzG" będą współtworzyć Izabela Skierska i Cezary Trybański. Fani formatu od razu zauważyli różnicę wzrostu pomiędzy tym dwojgiem, co wywołało pewne obawy. Część internautów sugerowała nawet, że może to wpłynąć na ich szanse na zwycięstwo. O tym, jak wygląda to w praktyce, Skierska opowiedziała w "halo tu Polsat". - Ja mam 171 cm, Cezary ma 218 cm, więc jest to prawie pół metra i jest to zdecydowanie odczuwalne. (...) My mówimy już o problemie, gdy mamy pary, które mają 20-30 cm różnicy, a my mamy dwa razy taką różnicę, więc pewnych figur nie jesteśmy w stanie wykonać, bo w sposób, w jaki one są zaprojektowane, ten wzrost nam je uniemożliwia - zaczęła.