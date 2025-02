Tomasz Jakubiak od miesięcy toczy walkę z rzadkim nowotworem. Niedawno kucharz wrócił z Izraela, gdzie poddał się terapii w specjalistycznej klinice. Pomimo stanu zdrowia juror programów z serii "MasterChef" nie traci ducha walki i cały czas jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje swoje zmagania z chorobą. Został wspomnianym w nowym sezonie formatu.

Tomasz Jakubiak w pierwszym odcinku "MasterChef Nastolatki". Padły wzruszające słowa

Tomasz Jakubiak za pomocą instagramowego konta niedawno wyjawił, że był niezwykle wzruszony pierwszym odcinkiem "MasterChef Nastolatki", który obejrzał przed telewizyjną premierą. Teraz już wiemy, dlaczego. Na samym początku programu doszło do poruszającej sceny, w której Michel Moran zwrócił się do uczestników programu. - Kucharze, każdy z was chciał spotkać Tomka Jakubiaka. Niestety w tej edycji Tomka nie będzie z nami. Teraz trzymamy wszyscy kciuki bardzo mocno, żeby nabrał siły i żeby wrócił, jak najszybciej do nas - powiedział juror show.

Po chwili uczestnicy programu wyznali, że również chcieliby pozdrowić kucharza i zwrócili się bezpośrednio do mężczyzny. - Kochamy cię Tomek! - wykrzyczeli do kamery. Na ekranie mogliśmy również zobaczyć samego Jakubiaka, który odpowiedział uczestnikom zwracając się do nich w nagranej wiadomości. - Trzymam mocno za was kciuki, bo wierzę, że i beze mnie ta seria będzie przecudowna, a ja naprawdę za wami bardzo, bardzo, bardzo tęsknię! - powiedział.

"MasterChef Nastolatki". Spore zmiany w programie

W dalszej części pierwszego odcinka nowego sezonu "MasterChef Nastolatki" dowiedzieliśmy się o zmianach, które w nastąpią w programie. - Jak wiecie, Tomek jest w ogóle nie do zastąpienia. Więc my tu nie wybraliśmy trzeciego jurora. Pewnym jest natomiast to, że w każdym odcinku będę ja i Michel, ale poznacie wielu niesamowitych gości - wyznała Dorota Szelągowska. Niedługo potem do programu wkroczył Piotr Kraśko. Dziennikarz okazał się pierwszym ze wspomnianych gości specjalnych show. Niedawno o Kraśce i jego udziale w "MasterChef Nastolatki" wypowiadał się pozytywnie sam Jakubiak. - Piotr Kraśko - rozwalił system, uczestnicy - najwyższa półka, gość specjalny - to sami ocenicie - wyjawił kucharz po przedpremierowym obejrzeniu odcinka.