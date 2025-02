Program "Idol" zadebiutował w telewizji 5 kwietnia 2002 roku. Dzięki show Polsatu karierę zrobiły m.in. takie gwiazdy, jak Krzysztof Zalewski, Ania Dąbrowska czy Ewelina Flinta. Jednakże talent-show dało przepustkę do show-biznesu również wielu innym barwnym postaciom, które niekoniecznie urzekły jurorów swoim wokalem, a zostały zapamiętane z nieco innych powodów.

Jarosław Zakrzewski zażartował z jury "Idola". Przyznał, że jego zakochanie było prowokacją

Jarosław Zakrzewski, chociaż nie przeszedł początkowego castingu w "Idolu", to pozostał w pamięci widzów dzięki żartowi, który rozśmieszył fanów programu. Mężczyzna wykonał piosenkę zespołu Fanatic "Czarownica" oraz przyśpiewki kibiców Manchesteru United. Jednak jego występ nie spotkał się z aprobatą jurorów, na co zareagował dosyć nerwowo. - Ale dlaczego? Bo jestem rudy? - zapytał, a następnie wybiegł z sali, krzycząc, że przeszedł dalej. W odpowiedzi na to zdarzenie Kuba Wojewódzki wyszedł z pokoju przesłuchań i wypowiedział kultowy do dzisiaj tekst "Rudy się nie dostał!".

Co ciekawe jakiś czas później Zakrzewski za pomocą swojego instagramowego konta wyjawił, że jego zachowanie było zaplanowaną prowokacją. "Czy nagranie było ustawione lub reżyserowane przez produkcję? Nie. Jedynym reżyserem tego 'spektaklu' byłem ja. Zakładałem, że mnie nie przyjmą, bo nie potrafię śpiewać i jestem tego świadomy, a to, że zwalę winę na kolor włosów, zaplanowałem dla żartu. (...) Poszedłem tam z kolegami robić sobie jaja" - wyznał w sieci mężczyzna.

Jarosław Zakrzewski - zaskakujące, czym aktualnie się zajmuje

Po 20 latach od udziału w pamiętnej edycji "Idola" Jarosław Zakrzewski, mimo iż skupił się na edukacji i pracy, to nie zrezygnował z udziału w artystycznych przedsięwzięciach. Mężczyzna również na swoim instagramowym profilu opisał, czym się aktualnie zajmuje. "Poszedłem na studia i do pracy. Dusza artysty nie dawała mi spokoju. Postanowiłem spełniać się w improwizacji, czyli komediowych przedstawieniach bez scenariusza. Gram w grupie Hercklekoty oraz spektaklach Resortu Komedii" - wyjawił. Zakrzewski pomimo upływu lat od pamiętnej sytuacji nie stracił poczucia humoru, co możemy wywnioskować po treściach postów publikowanych przez niego w mediach społecznościowych. Aktualne zdjęcia Jarosława Zakrzewskiego znajdziecie w naszej galerii.

