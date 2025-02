23 lutego na antenie TVN wystartował drugi sezon programu "The Traitors. Zdrajcy". W niedzielę widzowie poznali wszystkich biorących udział w rozgrywce, których podzielono na lojalnych i zdrajców. Okazało się, że jedna z uczestniczek oszukała wszystkich.

"The Traitors. Zdrajcy". Uczestniczka okłamała wszystkich. Jest w programie z synem

Po pierwszym odcinku programu wiadomo już, kto znalazł się w gronie zdrajców. Malwina Wędzikowska, czyli gospodyni show, zdecydowała, że będą to Tomasz, Grzegorz i Małgorzata. Pod koniec odcinka do drużyny dołączono jeszcze jedną osobę, jednak jej tożsamość zostanie ujawniona dopiero w następnym odcinku.

To jednak nie koniec niespodzianek. Okazało się, że 61-letnia Katarzyna, znana jako Kasia "PIT", bierze udział w programie razem ze swoim synem. Podczas rozmowy Wędzikowska zapytała ją, czy już zaczęła kłamać. Kasia odpowiedziała: - Tak, od samego początku. To nie było moje jedyne kłamstwo. Mam drugie, mianowicie nie jestem tutaj sama - mogliśmy usłyszeć. Kiedy prowadząca program zapytała, z kim zatem przyjechała do zamku, Kasia wyjawiła tajemnicę. - Przyjechałam z bardzo bliską mi osobą. Przyjechałam tutaj z synem - odparła. Co istotne, pozostali uczestnicy nie mają o tym pojęcia.

Tuż po emisji podekscytowani internauci ruszyli do komentowania i dzielenia się swoimi teoriami na temat uczestników, którzy mogą być powiązani z Kasią. "Wydaje mi się że adwokat, wiekowo najbardziej odpowiada", "Jeden syn jest astrofizykiem, drugi też jest mądry… Tak powiedziała… może to ten student medycyny?" Jak była rozmowa o mamie, to powiedział, że byśmy się zdziwili, gdybyśmy zobaczyli jego mamę" - czytamy.

"The Traitors. Zdrajcy". Jakie są zasady gry?

"The Traitors. Zdrajcy" to program oparty na holenderskim formacie, inspirowany popularną grą towarzyską Mafia. Uczestnicy zostają podzieleni na dwie grupy: "lojalnych" i "zdrajców". "Zdrajcy" mają za zadanie eliminować "lojalnych", a ci starają się odkryć, kto jest ich przeciwnikiem. Celem gry jest dotrwanie do końca i zebranie jak największej sumy pieniędzy, która może wynieść nawet 500 tysięcy złotych.

W programie, podobnie jak w grze Mafia, dozwolone są wszystkie chwyty - manipulacje, kłamstwa i intrygi są na porządku dziennym, a sztuką jest przechytrzenie rywali.