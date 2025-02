Serial "M jak miłość" to jedna z najpopularniejszych produkcji TVP, która od lat przyciąga przed telewizory pokolenia widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy rodziny Mostowiaków i ich bliskich. W tym roku serial będzie obchodził swoje 25-lecie. Mimo upływu lat scenarzyści dbają o emocje i utrzymanie napięcia. Ostatnio wiele działo się w relacji Piotrka (Marcin Mroczek), Pawła (Rafal Mroczek) i Franki (Dominika Kachlik). W jednym z najbliższych odcinków Zduńscy w końcu poznają płeć dziecka.

"M jak miłość" odcinek 1855. Franka i Paweł znowu są szczęśliwi. Para pozna płeć dziecka

W relacji Franki i Pawła (Rafał Mroczek) w końcu wszystko zacznie się układać. Para pokona małżeński kryzys i znowu będzie szczęśliwa. Przełomem będzie wiadomość o wypadku, którą otrzyma bohaterka. Stryj Gutowski przekaże swojej bratanicy, że na drodze prowadzącej w jej rodzinne strony doszło do strasznego wypadku, a samochód miał warszawską rejestrację. Franka od razu pomyśli, że to właśnie jej ukochany mógł się tam znaleźć. Kiedy dowie się, że nic takiego nie miało miejsca, uświadomi sobie, jak ważny jest dla niej Paweł i postanowi mu wybaczyć. W bardzo dobrych nastrojach małżonkowie udadzą się do lekarza, aby sprawdzić, czy wszystko w porządku z dzieckiem. Podczas wizyty para w końcu pozna płeć dziecka, ale ta informacja nie zostanie jeszcze wyjawiona widzom. 1855. odcinek serialu "M jak miłość" możecie zobaczyć 10 marca 2025 roku na antenie TVP2 o godzinie 20.55.

"M jak miłość" odcinek 1855. Kinga i Piotrek zmartwieni wydarzeniami w życiu Lenki. Zduńscy interweniują

W 1855. odcinku serialu "M jak miłość" czeka nas wiele emocji także w rodzinie Piotrka. Brat Pawła i Kinga (Katarzyna Cichopek) zaczną bardzo martwić się o swoją córkę Lenkę (Rafał Mroczek). W wyniku rywalizacji o serce Grześka (Borys Wiciński) dziewczyna wpadnie w poważne kłopoty, w które będzie zamieszana także Sara (Nadia Smyczek). Sytuacja zrobi się na tyle poważna, że Kinga i Piotrek postanowią interweniować. Nie tylko przeprowadzą rozmowę z córką, ale Piotrek podejmie także dodatkowe działania. Co dokładnie się wydarzy? Tego dowiecie się już 10 marca na TVP2.