W 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" zarówno Agata, jak i Sebastian nie mogli odnaleźć szczęścia w miłości. Rolniczka początkowo zbliżyła się do Irka, ale z czasem okazało się, że nie mam mowy o wspólnej przyszłości. Sebastian próbował stworzyć relację z Katarzyną, ale w jego przypadku także skończyło się to niepowodzeniem. Rolnik próbował także zdobyć serce Patrycji, ale również nic z tego nie wyszło. Widzowie matrymonialnego show TVP zaczęli podejrzewać, że Sebastiana i Agatę coś łączy. Rolniczka bardzo szybko zdementowała te plotki. Stwierdziła, że są tylko znajomymi i po prostu lubi spędzać z nim czas. Fani podejrzewają, że jednak coś jest na rzeczy. Ostatnia publikacja rolniczki tylko podkręciła te plotki.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

"Rolnik szuka żony". Agata bawiła się na imprezie z Sebastianem. Opublikowała wspólne zdjęcia

Fani programu "Rolnik szuka żony" mimo zakończenia programu z zapartym tchem śledzą dalsze losy bohaterów. Już od jakiegoś czasu podejrzewano, że 57-letnia Agata i 44-letni Sebastian mają się ku sobie. Chociaż uczestnicy zaprzeczali, że coś jest na rzeczy, to doskonale bawią się w swoim towarzystwie i coraz więcej czasu spędzają razem. Para bawiła się ostatnio razem na imprezie. Mało tego rolniczka opublikowała relację z wydarzenia na swoim profilu na Instagramie i osobiście podziękowała Sebastianowi za wspólnie spędzony czas.

Dziękuję, Sebastian, za super imprezę!

- napisała Agata.

"Rolnik szuka żony". Fani programu kibicują Agacie. "Tryska z tego zdjęcia taka radość"

W sekcji komentarzy fani programu "Rolnik szuka żony" bardzo entuzjastycznie zareagowali na publikację Agaty. Widać, że rolniczka jest rozpromieniona i mimo problemów zdrowotnych, o jakich ostatnio wspominała, ma dobry nastrój i miło spędziła czas. Agata jakiś czas temu mówiła o problemach z kręgosłupem i podkreślała, że nie chce nikogo tym obciążać. "Ze względu na choroby kręgosłupa i rąk (ścięgna) od pracy na gospodarstwie, musiałam sprzedać część krów, bo nie byłabym w stanie dalej prowadzić sama takiego dużego gospodarstwa. Poza tym wyjechałam się leczyć, więc nie chciałam nikogo innego obciążać" - wspominała wcześniej. Wygląda na to, że jej sytuacja się polepszyła. W komentarzach podkreślono, że dobrze widzieć ją w takiej dobrej formie. "Tryska z tego zdjęcia taka radość. Uściski", "Super zdjęcie! Powodzenia i uśmiechu na co dzień", "Fajnie, miło was widzieć. Pozdrawiam serdecznie. Bukiet dobrych myśli ślę pani Agato" - czytamy. Jak myślicie, czy Agatę i Sebastiana coś łączy?