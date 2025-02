Tomasz Jakubiak od kilku miesięcy zmaga się z rzadkim nowotworem jelita. Jakiś czas temu wyznał natomiast, że ma przerzuty i guzy na kościach. Niedawno kucharz powrócił z Izraela, gdzie przeszedł terapię w specjalistycznej klinice. Pomimo trudnego okresu Jakubiak pozostaje aktywny w mediach społecznościowych. Ostatnio zachęcał fanów do oglądania nowego sezonu programu "MasterChef Nastolatki". Okazało się, że pierwszy odcinek wzbudził w nim wiele emocji.

Tomasz Jakubiak obejrzał "MasterChef Nastolatki". "Nie będę tu ściemniał"

W poniedziałek 24 lutego rusza nowy sezon programu "MasterChef Nastolatki". W poprzednim sezonie w jury zasiadał Tomasz Jakubiak. Obecnie choroba uniemożliwia mu jednak powrót do kulinarnego show. Nie oznacza to jednak, że nie będzie śledził zmagań uczestników. Ostatnio kucharz opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym zachęcał do oglądania nowej odsłony programu. Okazało się, że Jakubiak miał możliwość obejrzenia pierwszego odcinka przedpremierowo. Nie ukrywał, że seans wywołał u niego łzy wzruszenia.

Jest fenomenalny. Niestety, musiałem go oglądać kilka razy, bo płakałem jak bóbr, nie będę tu ściemniał

- wspominał na Instagramie. - Duży stary facet płakał na programie tyle razy, że musiałem go co chwilę zatrzymywać, ale oprócz tego program jest zrobiony fenomenalnie - zachęca. Piotr Kraśko - rozwalił system, uczestnicy - najwyższa półka, gość specjalny - to sami ocenicie - mówił kucharz.

"MasterChef Nastolatki". Fani czekają na powrót Tomasza Jakubiaka do programu. "Trzymam mocno kciuki"

Pod postem Tomasza Jakubiaka pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów. Internauci zapewniali, że nie mogą się doczekać, kiedy ponownie zobaczą kucharza w roli jurora w programie "MasterChef Nastolatki". "Miło pana widzieć, trzymam mocno kciuki za powrót do programu", "Panie Tomku, już niedługo ponownie będziemy pana oglądać w tv, trzymamy kciuki z całego serducha", "Panie Tomku, jeszcze chwila jeszcze moment i będzie pan razem z uczestnikami i wtedy będą łzy leciały jak bóbr, ze szczęścia", "Kolejna edycja z tobą" - czytamy w komentarzach.