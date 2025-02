Małgorzata Kożuchowska należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Gwiazda m.in. "Zołzy", "Zróbmy sobie wnuka", "Kilera" i "Quo Vadis" zyskała sympatię widzów również dzięki serialowi komediowemu "Rodzinka.pl", który wylansował wiele młodych gwiazd. Natalia Boska to bohaterka stanowcza, energiczna, nadopiekuńcza i momentami wybuchowa. Fani nie mogą doczekać się powrotu serialu i oczywiście nowej odsłony Kożuchowskiej. Wiemy już, jak się zmieni jej postać.

REKLAMA

Zobacz wideo Foremniak o początkach "Na dobre i na złe"

Małgorzata Kożuchowska prosto z planu "Rodzinki.pl". Boska to teraz bizneswoman

Serialowa Natalia Boska przez lata nie pracowała, ponieważ zajmowała się domem. Po tym okresie skupiła się na karierze, pracy w wydawnictwie pism kobiecych. Na najnowszych kadrach z Instagrama Kożuchowskiej widzimy, że Boska będzie elegancko ubrana jak prawdziwa bizneswoman. Pokazała się fanom w garniturze i krawacie. Różnicę w jej wyglądzie robią także włosy - przed laty Boska stawiała na ostre cięcie, a teraz jej pasma sięgają ramion. Fani już zacierają ręce. Gwiazdy produkcji jak na razie nie zdradzają za wiele odnośnie powrotu serialu, ale Kożuchowska w 2024 przekazała kilka ciekawostek...

Natalia Boska po metamorfozieOtwórz galerię

Małgorzata Kożuchowska puściła parę z ust. Tego możemy się spodziewać w "Rodzince.pl"

- Muszą powstać scenariusze, scenografia, muszą odbyć się negocjacje ze wszystkimi aktorami, którzy brali wcześniej udział tej produkcji. Powiedzieliśmy sobie, że albo wszyscy, albo nikt i że siła tego serialu tkwiła w tym, że ten team był taki, a nie inny. (...) Na pewno będzie to trochę inna "Rodzinka", bo my już jesteśmy starsi, inni, mamy trochę inne problemy. Pewnie pojawią się wnuki, ale nie chcę za dużo mówić, bo ja sama też za wiele nie wiem - przekazała Kożuchowska w rozmowie z Jastrząb Post. Co ciekawe, fanem serialu jest syn gwiazdy. - Jak go zapytałam, czy chciałby, żebym znowu wróciła na plan "Rodzinki", to podskoczył i powiedział, że absolutnie tak. I to była ostateczna karta przetargowa, która zdecydowała o tym, że się zgodziłam - zdradziła.