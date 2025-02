"The Voice Kids" pozwala ruszyć z karierą młodym wokalistom. Pamiętacie medialny początek Roxie Węgiel? Gwiazda wygrała pierwszą edycję programu. W ósmym sezonie na fotelach jurorskich widzimy Nataszę Urbańską, Cleo, Tomsona i Aleksandra Barona. Z kolei do trójki prowadzących należą Jan Dąbrowski, Paulina Chylewska oraz Michalina Sosna. Nie każdemu to grono przypadło do gustu.

REKLAMA

Zobacz wideo Dudek o czasach "The Voice of Poland". Dziś rywalizuje ze Steczkowską

"The Voice Kids" i ósmy sezon. Zamieszanie w sieci

Odcinki formatu emitowane są w każdą sobotę o 20 na TVP2. 22 lutego pokazano pierwszy odcinek, który stał się dla wielu tematem do dyskusji. Widzowie piszą nie tylko o uczestnikach, ale przede wszystkim o nowej obsadzie programu. Część z nich jest zachwycona odświeżoną załogą. Inni natomiast nie są zadowoleni. "W takim programie dla dzieci, powinno być zabronione nieodwracanie foteli", "Bardzo lubię ten program, oglądam od pierwszej edycji", "Uwielbiamy was oglądać z moimi dziewczynami od pierwszej edycji, ale bardzo, bardzo brakuje Dawida [Kwiatkowskiego - przyp. red.]", "Oprócz genialnych trenerów gratuluję wyboru Janka, który wpuszcza dzieciaki na scenę!", "Paulina Chylewska w tym programie to porażka", "Tęsknię za Idą [Nowakowską - przyp. red.] czy Tomkiem Kammelem". Szkoda, że już nie są prowadzącymi" - czytamy komentarze widzów na Instagramie i Facebooku formatu. Jak widać, mają wiele życzeń...

"The Voice Kids 8". Wszyscy prowadzący są rodzicami

W tym sezonie zrobiło się naprawdę rodzinnie. Nowi prowadzący są rodzicami i w jednym z ostatnich wywiadów dowiedzieliśmy się, jak bycie mamą czy tatą wpływa na ich pracę z dziećmi. Jan Dąbrowski jest ojcem Poli, Neli i Jaśminy, który zwraca uwagę na rodzicielskie wsparcie. - Wiem, jak trudno patrzeć, gdy dziecko wkłada całe serce w marzenie, a ono w jednej chwili się kruszy. Wiem też, że każde potknięcie to lekcja, a nie koniec drogi. Najważniejsze, żeby dzieci czuły, że jesteśmy z nimi – niezależnie od wyniku - szczególnie przy potknięciach. Czasem fotel się nie obróci, ale to nie znaczy, że świat się zatrzymuje! Wsparcie rodziców na backstage'u i ich miłość są niesamowicie inspirujące - przekazał w TVP.