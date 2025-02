Kornelia Musiał dała się poznać w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". W randkowym show poznała Marka Różańskiego. Para spotkała się na ślubnym kobiercu w dziewiątej edycji formatu. Jak się okazało w dalszej części programu, małżonków połączyła prawdziwa miłość. Widzowie nie byli zdziwieni, gdy para zdecydowała o kontynuacji relacji po zakończeniu show. Co więcej, we wrześniu 2024 roku zakochani wzięli ślub kościelny. Obecnie Kornelia aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie jest obserwowany przez ponad 60 tysięcy osób. Ostatnio pochwaliła się radosną nowiną.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia nie mogła dłużej wytrzymać. Pochwaliła się radosną nowiną

Kornelia i Marek z randkowego show "Ślub od pierwszego wejrzenia" cały czas są w kontakcie z fanami. Bohaterowie programu pokazują relacje z życia prywatnego w mediach społecznościowych. Obserwatorzy przyzwyczaili się do kadrów z wypadów ze znajomymi czy różnych wycieczek. Tym razem Kornelia postanowiła się pochwalić pewnym osiągnięciem. Jest czego gratulować. Opublikowała fotografię dyplomu. "Można świętować. Myślałam, że stanie się to w marcu, lecz udało się w pierwszym terminie, za pierwszym podejściem. Kolejny zawód zdobyty" - napisała na InstaStories. Wszystko wskazuje na to, że Kornelia ma przed sobą nową ścieżkę zawodową.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek poznali się w programie telewizyjnym. To była najlepsza decyzja w ich życiu

Kornelia i Marek co jakiś czas udzielają wywiadów. Pod koniec 2024 roku uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedzieli stacji TVN o swojej codzienności poza kamerami. Zdradzili również, jakie mają plany na przyszłość. - Udział w programie zmienił całe życie, dzięki temu jesteśmy małżeństwem i układamy razem życie, a to najlepsze, co mogło nas spotkać, mamy siebie. (...) Gdzieś w planach mamy nadal zmianę mieszkania, ale to bez pośpiechu, wszystko w swoim czasie - powiedzieli zakochani. Skusili się również na kilka słów w stronę przyszłych uczestników programu. Życzyli im, aby nie skreślali przyszłych partnerów lub partnerek na wstępie, tylko dali sobie szansę. ZOBACZ TEŻ: Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała wpis w rocznicę. Zaskoczyła miłosnym wyznaniem