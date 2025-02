Aneta i Robert Żuchowscy są idealnym przykładem na to, że znalezienie miłości przed kamerami jest możliwe. Zakochani poznali się na planie szóstej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Od razu pojawiło się między nimi uczucie i zostali ulubieńcami widzów, którzy wróżyli im wspólną przyszłość. Po zakończeniu formatu zakochani postanowili powiększyć rodzinę. Żuchowscy doczekali się dwójki dzieci, Mieszka i Hani. Córka zakochanych urodziła się jako skrajny wcześniak w czerwcu 2023 roku. Ważyła 700 gramów i przez długi czas przebywała w szpitalu. Niestety teraz znów była hospitalizowana.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wymowne słowa Roberta. Aneta wyjawiła, o co chodzi

Niedawno Robert podzielił się na InstaStories krótkim komunikatem. Jego słowa bardzo zmartwiły internautów. "2025 rok. Bardzo źle się zacząłeś. Obyś się poprawił" - czytaliśmy. Aneta postanowiła wyjaśnić, co się stało. Wyjawiła, że ich córka Hania przebywała w szpitalu, ale została wypisana do domu. "Po każdej burzy wychodzi słońce. Hania dziś zostaje wypisana ze szpitala. Czekamy. Wypatrujemy taty i Hani od rana" - napisała Aneta Żuchowska na InstaStories. Na tym jednak nie koniec. Później uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się wspólnym kadrem wykonanym podczas zabawy z dziećmi. "Cała czwórka razem. W domku. W końcu" - napisała wyraźnie uradowana. Życzymy zdrowia dla małej Hani!

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta i Robert przeprowadzili się do pięknego domu. Ogród zachwyca

W 2024 roku Aneta i Robert zmienili miejsce zamieszkania i przeprowadzili się do nowego domu. Mają do dyspozycji nie tylko piękne wnętrza, ale także duży ogród oraz taras. "Taki poranek. Z kawą na tarasie, a dzieciaki w ogrodzie - bezcenne. Miechu od rana lata ze zjeżdżalni do piaskownicy" - pisała jakiś czas temu Aneta na InstaStories. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dodała również, że jej ukochany syn uwielbia bawić się w nowym ogrodzie, dlatego od samego rana spędzają czas na świeżym powietrzu.