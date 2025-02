Serial "Na Wspólnej" ma swoje stałe miejsce na antenie TVN od 27 od stycznia 2003 roku. Produkcja zyskała wielu wiernych fanów, którzy są zaciekawieni każdego nowego odcinka. Twórcy telenoweli nieustannie podgrzewają emocje, zaskakując widzów coraz to nowymi wątkami. Na 4000. odcinek produkcja przygotowała coś, co z pewnością zadziwi nawet najwierniejszych fanów serialu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Biały Lotos Sezon 3"

"Na Wspólnej" odcinek 4000. Bożena Dykiel zniknie z serialu?

Postacie Marii i Włodka Ziębów, grane przez Bożenę Dykiel i Mieczysława Hryniewicza są w serialu od samego początku jego istnienia. Małżeństwo prowadzi bar przy ulicy Wspólnej, w którym nieustannie goszczą inni bohaterowie telenoweli. Widzowie od pierwszych epizodów pokochali zakochanych. W najnowszych odcinkach produkcji nieoczekiwanie jednak Maria zniknie z serialu. Wszystko zacznie się od przyjazdu do Polski jej siostry Róży, która będzie zrozpaczona po rozstaniu z ukochanym. Wkrótce jednak okaże się ze krewna bohaterki zmaga się z guzem mózgu i nie chce poddać się operacji. Maria nie będzie mogła na to pozwolić. W jubileuszowym odcinku Zięba dowie się, że udało się znaleźć klinikę gotową przeprowadzić ryzykowny zabieg. Maria ostatecznie zdecyduje się wyjechać razem z Różą, by wspierać ją w tym trudnym czasie. Po urodzinowym przyjęciu bliscy pojadą z Ziębą, by pożegnać ją na lotnisku. Czy Bożena Dykiel zniknie na stałe z serialu? O tym dowiemy się w kolejnych odcinkach produkcji.

Bożena Dykiel często towarzyszą kontrowersje. "Okulary na depresję" to nie wszystko

Bożena Dykiel często przyciąga uwagę mediów swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami. W 2021 roku, jako ambasadorka kampanii "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję" wystąpiła w "Dzień dobry TVN". Słowa gwiazdy, które padły na kanapie śniadaniówki, wywołały prawdziwy medialny szum. Aktorka wyznała bowiem, że depresja wynika z niedoboru litu i można ją leczyć specjalnymi okularami, które zareklamowała na wizji. - Moje drogie, bardzo mi pomaga coś takiego. To są okulary, gdzie naciska się tutaj taki mały guziczek - stwierdziła. To jednak nie koniec. W czasie pandemii aktorka porównywała koronawirusa do grypy, powołując się na dane znalezione w internecie. Wcześniej w programie "Świat się kręci" skomentowała podróż Pendolino, przekręcając nazwę pociągu. Nie można również zapomnieć wypowiedzi o uwielbieniu dla naturalnych futer w 2018 roku, które wywołały falę krytyki wśród obrońców zwierząt.