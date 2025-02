"M jak miłość" pojawia się na antenie TVP2 od ponad dwóch dekad. Nie da się ukryć, że jeden z najbardziej lubianych polskich seriali daje widzom kolejne emocje wraz z nowymi odsłonami odcinków. Wierni fani wciąż z chęcią oglądają najświeższe wątki rodu Mostowiaków. Ostatnio gorąco zrobiło się w wątku Judyty Kosowskiej (Paulina Chruściel). Terapeutka z przychodni Marysi Rogowskiej (Małgorzata Pieńkowska) i Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) od razu wzbudziła sympatię pacjentów. Wkrótce okaże się jednak, że kobieta ma pewne sekrety. Wyjdzie na jaw, dlaczego sama spędza święta.

REKLAMA

Zobacz wideo Serial "Na sygnale" może uratować życie. "12-letni Kuba wiedział, jak zatamować krwawienie z tętnicy"

"M jak miłość". Co stanie się w 1854. odcinku? Judyta nie będzie miała żadnych skrupułów

W 1854. odcinku serialu "M jak miłość" Judyta bez wahania wprosi się na kolację do Artura i Marysi Rogowskich. Okaże się, że kobieta nie będzie ukrywać, że zakochała się w Arturze. Wszystko wskazuje na to, że Judyta zagrozi małżeństwie Rogowskich i nie będzie miała żadnych refleksji na ten temat. To jednak nie wszystko. Podejrzane zachowanie kobiety wobec Artura będzie jedynie początkiem. Marysia zacznie coś podejrzewać. Zapyta Judytę, dlaczego nie spędza świąt z ojcem. Ta wyzna w końcu sekret, że ma za sobą mroczną przeszłość. Okaże się, że od lat ma konflikt ze swoim tatą i nie jest w stanie spędzić z nim świąt. Jesteście ciekawi, co będzie dalej?

"M jak miłość". Ile zarabiają aktorzy serialu? Możecie się nieźle zaskoczyć

Wierni fani serialu wielokrotnie zastanawiali się, na jakie wynagrodzenia mogą liczyć gwiazdy serialu "M jak miłość". Niektórym udało się uzyskać te informacje. Według Kozaczka, Teresa Lipowska ma otrzymywać za dzień na planie trzy tysiące złotych. Jak donosił Pudelek, identyczne wynagrodzenie przypadło Dominice Ostałowskiej, która w 2024 roku zagrała w dziewięciu odcinkach serialu. Aktorka zrezygnowała jednak z dalszej gry w "M jak miłość". Wyższe wynagrodzenie przypada braciom Mroczek i Katarzynie Cichopek. Aktorzy mają otrzymywać sześć tysięcy złotych, co podawał "Super Express". Na największą wypłatę może liczyć Anna Mucha. Według Kozaczka, wynosi ona osiem tysięcy złotych. ZOBACZ TEŻ: Widzowie "M jak miłość" czekali na to od dawna! Odcinek 1853. będzie przełomowy