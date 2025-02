Nowa śniadaniówka wPolsce24 zadebiutowała 27 stycznia. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami "Budzimy się" można oglądać codziennie, w tygodniu między 7 a 11, a w weekendy między 7 a 10. Wśród gospodarzy nowego formatu pojawili się dotychczasowi prezenterzy zastąpionego "Poranka" – m.in. Jacek Łęski i Rafał Porzeziński. Po trzech tygodniach od pierwszej emisji opublikowano wyniki oglądalności. Czy pozostałe stacje mają się czego bać?

"Budzimy się". Ilu widzów ogląda nową śniadaniówkę?

Portal Wirtualnemedia.pl dotarł do danych Nielsena, z których wynika, że po trzech tygodniach emisji "Budzimy się" śledzi średnio 52,4 tys. widzów. To przekłada się na 1,39 proc. udziału stacji wPolsce24 w telewizyjnym rynku wśród ogółu widzów, 0,57 proc. w wieku 16-49 oraz 0,79 w grupie wiekowej 16-59. Nowy program największą widownię ma gromadzić w soboty. Najpopularniejszy odcinek z 15 lutego przyciągnął przed ekrany średnio 92 tys. oglądających. Nieco gorzej mają się niedzielne wydania - średnio ogląda je 39 tys. widzów.

Co ze śniadaniówkami innych stacji? Liderem "Dzień dobry TVN"

5 lutego portal Wirtualnemedia.pl opublikował wyniki oglądalności programów konkurencyjnych stacji. W styczniu "Dzień dobry TVN" oglądało średnio 363 tys. widzów. "TVN z udziałem w rynku na poziomie 7,97 proc. w grupie ogólnej, 10,18 proc. w grupie 20-54, 9,82 proc. 20-59 oraz 8,72 proc. w grupie 16-49 jest liderem we wszystkich kategoriach widzów" - czytamy. Na drugim miejscu uplasowało się "Pytanie na śniadanie". Program Telewizji Polskiej w styczniu oglądało średnio 306 tys. osób. Co ciekawe, w styczniu 2024 roku poranny magazyn Dwójki miał o 82 tys. widzów więcej niż w tym roku. Podium zamknęło "halo tu polsat". Śniadaniówka w styczniu gromadziła przed telewizorami średnio 182 tys. widzów. Porównując styczniowe wyniki śniadaniowego programu Polsatu do tych z grudnia, "halo tu polsat" zanotował spadek w liczbie 17 tys. widzów. A wy którą śniadaniówkę oglądacie najchętniej? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.