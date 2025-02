Musiał znowu na planie 'Rodzinki.pl'. Czy trema pozwoli mu na granie z Karolakiem?

Maciej Musiał zyskał szeroką rozpoznawalność dzięki roli Tomka Boskiego w serialu "Rodzinka.pl". Produkcja Telewizji Polskiej, która była emitowana przez niemal dekadę ostatecznie została zdjęta z anteny w 2020 roku, a powodem takiej decyzji miała być spadająca oglądalność. Jak informowały Wirtualne Media 16. sezon serialu miał tylko 857 tys. widzów, co było dosyć kiepskim wynikiem.

Maciej Musiał miał tremę grając z Tomaszem Karolakiem. Jak będzie tym razem?

W związku ze słabymi wynikami oglądalności ostatniego sezonu "Rodzinki.pl" dla wielu zaskakująca była informacja o wznowieniu serialu, która została ogłoszona kilka miesięcy temu. W ubiegłym roku Tomasz Karolak poinformował, że za kilka miesięcy aktorzy znowu spotkają się na planie produkcji. - A wiecie, że będziemy kręcić nowe odcinki Rodzinki.pl? W styczniu wchodzimy na plan! Trochę to będzie inny serial, bo bohaterowie już urośli - wyjawił aktor podczas występu w Tłuszczu. Wiele wskazuje na to, że zdjęcia do produkcji już się rozpoczęły.

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że Maciej Musiał jakiś czas temu w rozmowie z Party wrócił wspomnieniami do początków swojej pracy na planie. W wywiadzie przyznał, że choć miał już doświadczenie przed kamerą, czuł ogromną tremę - zwłaszcza w obecności Tomasza Karolaka. To znacznie utrudniało mu wcielanie się w rolę Tomka Boskiego. - Pamiętam, że na początku nawet nie mogłem się na niego patrzeć, byłem tak zestresowany - przyznał 30-latek. Czy trema aktora po tak długiej nieobecności na planie serialu znowu się uaktywni i wpłynie na nowe odcinki produkcji? O tym przekonamy się już wkrótce.

Maciej Musiał podsumował aukcję na rzecz WOŚP. Padła astronomiczna kwota

Maciej Musiał wystawił na aukcję WOŚP charytatywną usługi sprzątające, zobowiązując się do posprzątania mieszkania zwycięzcy przy zapętlonym utworze Explosion. Licytacja przyniosła imponującą sumę - 136 tys. złotych. Aktor w opublikowanym przez siebie na instagramowym koncie wpisie podziękował uczestnikom i podkreślił rolę internautów, którzy promowali akcję w mediach społecznościowych. Odniósł się też do próśb o transmisję live, zaznaczając, że decyzja należy do zwycięzcy aukcji. - Najważniejsze, co dzisiaj możemy dla siebie zrobić w internecie, to depolaryzować, szukać punktów wspólnych - i to nam się udało. Dziękuję! - wyznał na nagraniu.