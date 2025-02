Dorota Szelągowska ma ogromne doświadczenie telewizyjne. Znamy ją z programu "Dorota was urządzi", "Totalne Remonty Szelągowskiej" oraz "MasterChef Nastolatki". TVN prowadzi casting do kolejnego formatu z udziałem gwiazdy, w którym dojdzie do spektakularnych metamorfoz, ale w nieco innej formie. Tym razem Szelągowska będzie kroczyła ramię w ramię ze znaną architektką, co zostało ogłoszone 18 lutego.

Dorota Szelągowska ogłasza kolejny projekt. Wraca do korzeni u boku znanej ekspertki

Dorota Szelągowska właśnie zaangażowała się w kolejny projekt i podekscytowana zachęciła swoich obserwatorów do zgłaszania się do programu. "Proszę się zgłaszać! I powiedzieć znajomym! Jak ja się cieszę na ten projekt! I uwielbiam Agnieszkę @architektporzadku - to będzie sztos! Marzyłam o tym od dawna - trochę powrót do korzeni, ale przede wszystkim pokazanie wam, że można, do zobaczenia!" - ogłosiła na Instagramie. Razem z Agnieszką Witkowską będą odnawiały zagracone wnętrza bez zbędnego wydatku. Witkowska doskonale zna się na gospodarowaniu przestrzenią, ponieważ jest ekspertką od declutteringu - przywracania porządku poprzez usuwanie niepotrzebnych rzeczy. Prowadzące wskażą, jakie przedmioty wyrzucić, sprzedać lub wykorzystać w inny sposób. Pomieszczenia Polaków ulegną liftingowi przy małym nakładzie finansowym. Co sądzicie o takim pomyśle?

Dorota Szelągowska wcześniej pracowała z Darkiem Stolarzem. Tak zareagowała na jego zmianę pracy

Duet Szelągowskiej i Darka Stolarza zniknął z anteny - fachowiec przeniósł się do Polsatu, zasilając załogę programu "Nasz nowy dom". Jesteście ciekawi, jak Szelągowska zareagowała na transfer kolegi po fachu? Jak się okazało, zaskakująco dobrze. - Trzymam za niego kciuki, uważam, że będzie fantastycznym dopełnieniem programu "Nasz nowy dom" (...). Naprawdę trzymam kciuki. Pytacie: "Co się stało?". Nic się nie stało. Mam wrażenie, że pewne rzeczy po prostu w pewnym momencie tracą termin ważności - mówiła na Instagramie. Co z kolei mówiła nam sam Darek Stolarz? - My znamy się 18 lat, więc to nie jest tak, że urywamy ten kontakt. Mamy ze sobą kontakt. Dorota mnie dopinguje [...]. Ona mnie wspiera, ja wspieram tak samo ją - przekazał na ramówce Polsatu.