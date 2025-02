18 lutego odbyła się uroczysta gala wręczenia Bestsellerów Empiku 2024, prestiżowych nagród przyznawanych twórcom, których książki, muzyka i filmy przez ostatnie miesiące podbijały serca Polaków. Wydarzenie było emitowane na żywo w stacji TVN. W trakcie show nie zabrakło zaskakujących sytuacji. Jedna z nich została spowodowana przez Marcina Prokopa.

Bestsellery Empiku 2024. Marcin Prokop wywołał kontrowersje, odnosząc się do Agaty Dudy

Stałym punktem corocznej gali Bestsellerów Empiku jest wyróżnienie w kategorii "Książka: literatura faktu". W tym roku z rąk Katarzyny Nosowskiej i Marcina Mellera nagrodę otrzymały Jolanta Kwaśniewska oraz Emilia Padoł za książkę "Pierwsza Dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł". Już po ogłoszenia zwycięzcy na scenie wydarzenia doszło do zaskakującej sytuacji. Marcin Prokop, który w tym roku prowadził show, z przekąsem odniósł się do Agaty Dudy, porównując ją do byłej pierwszej damy, która właśnie została wyróżniona. - Czekamy na książkę obecnej pani prezydentowej. Zobaczymy, czy znajdzie się w literaturze faktu, czy będzie to literatura piękna - wyznał ze sceny prowadzący "Dzień dobry TVN", wprowadzając w konsternację niektórych z zebranych gości wydarzenia.

Bestsellery Empiku 2024. Roksana Węgiel w odważnej sukience z wycięciami

Największe medialne zainteresowanie spośród zebranych gwiazd na Gali Bestsellery Empiku 2024 zdecydowanie wzbudził strój Roksany Węgiel. Autorka hitu "Miasto" nie tylko zaśpiewała na scenie, lecz także zagościła na ściance. Żona Kevina Mgleja na czerwonym dywanie pojawiła się w długiej, czarnej sukni pokrytej lśniącymi cekinami. Jej stylizacja wyróżniała się śmiałymi wycięciami. Asymetryczną kreację gwiazdy uzupełniły wysokie szpilki, które optycznie wydłużyły sylwetkę. W kwestii makijażu i fryzury Roksana postawiła na minimalizm, dzięki czemu jej stylizacja była odpowiednio wyważona. Więcej na temat stylizacji na tegorocznych Bestsellerach Empiku, a także opinię eksperta przeczytasz w tekście Plotka.