"M jak miłość" daje widzom kolejne emocje wraz z nowymi odsłonami serialu. Choć show pojawia się na antenie TVP2 od ponad dwóch dekad, to widzowie wciąż z chęcią oglądają najświeższe wątki rodu Mostowiaków. Wśród aktorów, którzy występują w produkcji od początku, są bracia Mroczkowie. Marcin Mroczek wciela się w postać serialowego Piotra Zduńskiego. Rafał Mroczek występuje jako Paweł Zduński. Jeszcze niedawno bliźniacy bardzo się pokłócili. Paweł był w rozsypce. Wszystko jednak się zmieniło. Po jakimś czasie rozgoryczony mąż Franki (Dominika Kachlik) postanowi jednak wziąć sprawy w swoje ręce. Mało kto będzie się tego spodziewał.

"M jak miłość". Szokujący zwrot akcji u Pawła. Nie uwierzycie, co zrobi

1852. odcinek z pewnością przyniesie wiele emocji. Paweł przejdzie szokującą przemianę. Franka wciąż będzie w Bukowinie. Mężczyzna zrobi wszystko, aby pozytywnie ją zaskoczyć. Postanowi zupełnie odmienić swoje mieszkanie. Co więcej, skusi się na samodzielne przygotowanie pokoju dla dziecka. Wszystko po to, aby zapewnić Frankę, że jest gotowy na narodziny ich dziecka. Chce jej pokazać, że może być kochającym mężem i dobrym ojcem. Co więcej, odwiedzi go mama, Marysia (Małgorzata Pieńkowska), która będzie chciała sprawdzić, jak czuje się jej syn. Będzie zachwycona. Spyta, czy Franka już widziała jego dzieło. - Nie. Chcę, żeby miała niespodziankę. Ale nie wiem, czy się nie oszukuję... Minęło już tyle czasu, a Franka nadal nie wspomina o powrocie. Myślisz, mamo, że ona w ogóle do mnie wróci? - zapyta Zduński. Później podejmie decyzję.

"M jak miłość". Paweł podejmie ważną decyzję.

Mama Pawła Zduńskiego przyzna, że nie wie, czy Franka myśli o powrocie. Wtedy mężczyzna postanowi do niej jechać. Nie będzie chciał żyć w niepewności. - Rozumiem, ale to chyba nie jest dobry pomysł. Niczego w ten sposób nie przyśpieszysz, synku - podpowie mu mama. Paweł jednak postawi na swoim i zrobi wszystko, aby odzyskać miłość swojego życia. - Muszę coś zrobić... Nie mogę dłużej czekać - powie na pożegnanie. Jak myślicie, czy uda mu się przekonać Frankę?