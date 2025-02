Fani "Tańca z gwiazdami" już zacierają ręce. Wielkimi krokami zbliża się kolejny sezon show, którego premiera zapowiedziana została na 2 marca. Na parkiecie swoje umiejętności zaprezentują m.in. Magda Mołek, Grażyna Szapołowska, Tomasz Wolny i Maciej Kurzajewski. Andrzej Piaseczny, komentując udział partnera Katarzyny Cichopek w tanecznym show, niespodziewanie wypalił zdanie o Marcinie Hakielu.

Zobacz wideo Odniósł się do afery

"Taniec z gwiazdami". Andrzej Piaseczny widzi Macieja Kurzajewskiego i Marcina Hakiela w tańcu

Andrzej Piaseczny, który w przez dwa sezony w 2021 i 2022 roku pełnił rolę jurora w "Tańcu z gwiazdami", został zapytany przez Jastrząb Post, kto tym razem poradzi sobie w programie najlepiej. Przyznał, że ciężko mu to stwierdzić, jednak pochwalił produkcję za stawianie na duże nazwiska. - To super, bo program zyskuje na oglądalności. (...) Na pewno jest bardzo mocna stawka, więc niezależnie od tego, jakie nazwiska padną, to będzie naprawdę emocjonujące - skomentował. Muzyk pozwolił sobie również na żartobliwy komentarz dotyczący Macieja Kurzajewskiego. Jak stwierdził, ciekawie byłoby zobaczyć go w programie w parze z Marcinem Hakielem.

Maciek powinien z Hakielem zatańczyć! Raczej humorystycznie to powiedziałem, ze względu na obyczajowe sytuacje

- wypalił Piaseczny. W rozmowie z Jastrząb Post wokalista przyznał też, że sam bardzo czeka na występy Grażyny Szapołowskiej. - Ponieważ jest aktorką, to wniesie jeszcze inne walory do tego. Mamy przykłady tańczących aktorów, finalistów poprzedniej edycji, którzy zapewniali nam dodatkowe aktorskie elementy w układach tanecznych - dodał.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska wraca do programu

Marcina Hakiela nie zobaczymy w zbliżającej się edycji, za to do "Tańca z gwiazdami" po długiej przerwie wraca Agnieszka Kaczorowska. Tancerka będzie walczyć o Kryształową Kulę wraz z Filipem Gurłaczem. W marcu ubiegłego roku Kaczorowska wdała się w słowne przepychanki z Rafałem Maserakiem po burzy, którą rozpętała wypowiedziami na temat innego jurora Tomasza Wygody. Plotek miał okazję podpytać Maseraka, czy obawia się konfrontacji z Kaczorowską. Juror w rozmowie z nami stwierdził, że puścił całe zajście w niepamięć. - Staram się takie rzeczy wyrzucać z głowy, raczej żyję tymi dobrymi rzeczami. Mamy nową edycję, mamy nowych tancerzy, chcę, żeby to taniec tu wygrał, był na pierwszym miejscu. A co było to już dawno i nieprawda. Zaczynamy od nowej, białej kartki i nowych zapisów na tej kartce - powiedział.