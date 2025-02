"M jak miłość" od wielu lat przynosi fanom kolejne emocje wraz z nowymi odcinkami serialu. Choć format pojawia się na antenie TVP2 od ponad 20 lat, to widzowie wciąż z chęcią oglądają najświeższe wątki z rodu Mostowiaków. W 1850. odcinku nie zabraknie szokujących zwrotów akcji. Wiadomo już, że w najbliższej odsłonie "M jak miłość" w rodzinie Anety (Ilona Janyst) i Olka (Maurycy Popiel) dojdzie do afery. Skandal wywołają różnice w podejściu do wychowania Borysa (Tymon Szkopek). Chodakowski jest zdania, że jego żona za bardzo rozpieszcza chłopca. Synem pary wciąż zajmuje się była żona Mateusza (Krystian Domagała), Lilka (Monika Mielnicka).

"M jak miłość". Co stanie się w 1850. odcinku? Nie zabraknie emocji

W rodzinie Chodakowskich w odcinku 1850 nie obejdzie się bez afery. Olek nie będzie zadowolony z metod wychowawczych żony. Mężczyzna przypadkiem usłyszy rozmowę Anety z Lilką. - Lilka, jeżeli on nie będzie chciał jeść zupy jarzynowej, to go nie zmuszaj... Niech zje tylko naleśniki - powie ukochana ordynatora. Dla Olka to już będzie za wiele. - A co to za nowe porządki?! Daj mi ją do telefonu (...). Halo, Lilka, to ja. Powiedz mu, że jak nie zje zupy, to nie będzie deseru. Borys, jak nie zjesz zupy, to nie dostaniesz naleśników! Całuję cię, kocham cię, pa - powie bez wahania do telefonu. Aneta nie będzie jednak zachwycona. Olek nie powstrzyma swoich emocji. - Co ty robisz? Pokazujesz mu, że jesteś dobrą mamusią i na wszystko się godzisz. Nie można tak. Cała dyscyplina, którą próbowali narzucić mu dziadkowie pod naszą nieobecność jak krew w piach! - powie zdenerwowany. Czekacie na nowy odcinek?

"M jak miłość". Ile zarabiają gwiazdy znanego serialu? Już wszystko jasne

Fani zastanawiają się również, na jakie wynagrodzenia mogą liczyć gwiazdy serialu "M jak miłość". Jak przekazał Kozaczek, Teresa Lipowska ma otrzymywać za dzień na planie trzy tysiące złotych. Według Pudelka identyczne wynagrodzenie przypadło Dominice Ostałowskiej, która w 2024 roku zagrała w dziewięciu odcinkach serialu. Aktorka zrezygnowała jednak z dalszej gry w serialu. Bracia Mroczek i Katarzyna Cichopek mają otrzymywać sześć tysięcy złotych, co podawał "Super Express". Na największą wypłatę może jednak liczyć Anna Mucha. Jak podawał Kozaczek, wynosi ona osiem tysięcy złotych.

