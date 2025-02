Drugi sezon "Królowej przetrwania" powoli dobiega końca, jednak nie oznacza to, że w programie zanika dramaturgia. Wręcz przeciwnie - wyznania na temat życia prywatnego uczestniczek interesują widzów o wiele bardziej niż oglądanie zadań przygotowanych dla nich przez produkcję show. W ósmym odcinku show, który przedpremierowo trafił już na Player, głos zabrała Magdalena Stępień.

"Królowa przetrwania". Magdalena Stępień opowiedziała o trudnej sytuacji z byłym partnerem

Magdalena Stępień przeżyła ogromną tragedię. W lipcu 2022 roku po ciężkiej chorobie zmarł jej syn Oliwier. W ósmym odcinku "Królowej przetrwania" celebrytka wspomniała o chłopcu. Opowiedziała także o sytuacji z przeszłości, która miała miejsce w czasie jej zakończonego już związku. - Kiedy mój eks partner powiedział mi, że to już koniec, że mnie nie kocha, że on nie chce ze mną być, to mi ciężko było to zaakceptować. Ja bardzo cierpiałam, ale kiedy pojawił się na świecie mój świętej pamięci synek, to chciałam jak najszybciej i na siłę stworzyć idealną rodzinę mojemu dziecku, ale to nie miało sensu. To miało efekt odwrotny - mówiła.

Stępień przytoczyła również sytuację, gdy zmagała się z myślami samobójczymi. Z jej słów wynika, że były partner miał nagrać jej wyznanie na ten temat. - Powiedziałam do mojego wtedy partnera, że mi się nie chce żyć. Ja się bałam, że on mnie zostawi, kiedy byłam nie do zniesienia. (...) Wtedy mu powiedziałam, że nie chce mi się żyć i on prawdopodobnie to nagrał - wyznała. Magdalena Stępień dodała, że nigdy wcześniej nie mówiła o tym publicznie. W programie nie była w stanie powstrzymać emocji i wybuchła płaczem.

Do dzisiaj żyję w lęku, że on powie, że byłam wariatką. Ja nie jestem wariatką, a ja ciężko znosiłam to wszystko

- dodała.

"Królowa przetrwania". Ile odcinków i kiedy finał? Produkcja podjęła decyzję

Do tej pory odcinki "Królowej przetrwania" emitowane były premierowo w każdy poniedziałek od 6 stycznia. Po emisji połowy sezonu TVN podjął jednak decyzję o pewnych zmianach. Trzy ostatnie odcinki nie będą ukazywały się co tydzień, ale dzień po dniu od poniedziałku do środy 24, 25 i 26 lutego (26 lutego stacja pokaże finałowy epizod). Drugi sezon będzie składał się w sumie z dziesięciu odcinków.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222, Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111, Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123. Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.