5 stycznia zadebiutował program "Żona dla Polaka", który jest emitowany co niedzielę w Telewizji Polskiej. W formacie udział biorą: Mariusz, Sebastian, Mateusz i Łukasz. Mężczyźni na stałe mieszkają w Chicago, ale nie szukają partnerek w Stanach Zjednoczonych. Mają nadzieję, że dzięki formatowi odnajdą drugą połówkę z Polski. W najnowszym odcinku, który został wyemitowany 16 lutego, uczestnicy spędzali czas z kandydatkami. Jedna sytuacja wyjątkowo przykuła uwagę internautów.

"Żona dla Polaka". Mariusz zaproponował kandydatkom masaż. Internauci wściekli

W najnowszym odcinku "Żony dla Polaka" Mariusz relaksował się w towarzystwie wybranych kandydatek - Barbary, Joanny i Anny. Kobiety zadbały o jego wygląd i nałożyły mu maseczkę. Uczestnik chciał im się odwdzięczyć i wpadł na pewien pomysł. Zaczął masować kandydatki po plecach. Kobiety były zadowolone z gestu Mariusza. - Milusio, jaki ty jesteś fajny - usłyszeli widzowie, którzy nie byli tak entuzjastyczni jak kandydatki uczestnika. Ruszyli z negatywnymi komentarzami pod postem produkcji. "To zwykły kobieciarz", "Co to ma być", "Jakie to żałosne", "On jest nachalny", "Co one w nim widzą, to jest tragedia" - czytamy w mediach społecznościowych. Jedna z internautek porównała Mariusza do głównego bohatera komedii "Och, Karol", który słynął z licznych romansów. A co wy sądzicie o zachowaniu uczestnika formatu? Dajcie znać w sondzie na dole strony oraz sekcji komentarzy.

"Żona dla Polaka". Mariusz wystąpił z byłą partnerką. "Pomoże mi wybrać dziewczyny"

To nie pierwszy raz, gdy Mariusz mierzy się z krytyką. Wcześniej spore kontrowersje wzbudził fakt, że uczestnik wystąpił w programie z byłą dziewczyną, która doradzała mu w wyborze kandydatek. Twierdził, że od wielu lat łączy ich jedynie przyjaźń. - Ela jest moją byłą dziewczyną, ale od 15 lat jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Jeśli ja czegoś potrzebuję, to ona jest zawsze dostępna. Dlatego pomoże mi wybrać dziewczyny, w tej kwestii na pewno będzie wiedziała lepiej niż ja - opowiadał Mariusz przed kamerami.