Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się na planie znanego programu "Rolnik szuka żony". Uczestnicy formatu są idealnym przykładem na to, że można znaleźć drugą połówkę przed kamerami. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu, a później doczekali się dwójki dzieci. Wspólnie wychowują także córkę kobiety z poprzedniej relacji. Paszkin i Bodzianny nie ukrywają swojego zamiłowania do podróży. Ich kadr z lotniska wzbudził zainteresowanie jednego z internautów.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin odpowiedziała hejterowi. Pokazała, że ma dystans?

Marta Paszkin wybrała się z rodziną do Egiptu. Na jej instagramowym profilu pojawiło się dużo kadrów z podróży. Uczestniczka formatu "Rolnik szuka żony" zaprezentowała obserwatorom zdjęcia z zabawy w aquaparku, pokoju hotelowego oraz lotniska. Pod publikacją Marty Paszkin pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy. Nie zabrakło jednak słów krytyki od jednego z internautów. Zdobył się na bardzo negatywne porównanie oraz przykre słowa. "Pani Marto, nie jest pani wstyd na lotnisku z tyloma małymi dzieciakami. (...) Pamiętam, że mówiła pani, że mąż chciałby jeszcze dziecko. To dopiero byłby paradny widok" - brzmiał fragment komentarza. Pełną treść wpisu znajdziecie w naszej galerii zdjęć. Marta Paszkin postanowiła z dystansem zareagować na słowa internauty. Wkleiła zdjęcie całej rodziny na tło sterty walizek. Z pewnością utarła nosa wszystkim hejterom.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin zdecydowała się na botoks? Wszystko wyjawiła

Pod koniec 2024 roku Marta Paszkin zamieściła w sieci nagranie z podpisem "Botoks, wypełniacze", co wzbudziło zainteresowanie fanów. Okazało się jednak, że uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" nie korzysta z takich zabiegów i tytuł miał być podchwytliwy. Znalazła jednak alternatywę. "Będąc w Warszawie, udało mi się zrobić coś tylko dla siebie. Poszłam na masaż kobido. Odkryłam takie masaże jakiś czas temu i od razu się w nich zakochałam. (...) Dla mnie to wspaniały relaks i wierzę, że poprawia trochę jakość skóry. Ciekawostka: botoks i wypełniacze są przeciwwskazaniem do tego typu masaży" - napisała Paszkin.