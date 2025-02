Grażyna Łobaszewska zaskoczyła telewidzów, gdy w sobotę 15 lutego okazała się gościem specjalnym finału szóstej edycji "The Voice Senior". 72-letnia wokalistka wykonała na scenie m.in. jeden ze swoich największych hitów - utwór "Czas nas uczy pogody". Niestety występ ten nie przypadł do gustu internautom, którzy w mediach społecznościowych skrytykowali Łobaszewską. Teraz do sprawy odniósł się jej menedżer.

Grażyna Łobaszewska w ogniu krytyki. "Nie wszystkim się może podobać nowy aranż"

Telewidzowie zaczęli szczerze komentować występ piosenkarki, jeszcze w trakcie trwania sobotniego show. "Dobrze, że Grażyna Łobaszewska nie bierze udziału w konkursie. Byłaby zdruzgotana. Straciła głos bezpowrotnie", "Pani Łobaszewska powinna już ze sceny zejść i zostawić po sobie miłe wspomnienie...", "Odnoszę wrażenie, że ze śpiewem już pani Grażynie nie po drodze więc, zamiast śpiewać, recytuje... A szkoda, bo zawsze pięknie śpiewała i piękne to są utwory" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

O głos w sprawie został zapytany przez Plejadę agent Łobaszewskiej. Menedżer postawił sprawę jasno. - Te komentarze to brednie wyssane z palca. Gdy spojrzy się na nie wszystkie, to tam powiedzmy 200 jest dobrych, a trzy są złe i ktoś się tylko skupił na tych niewłaściwych. Wszystko było w porządku - stwierdził przedstawiciel wokalistki. - Nie wszystkim się może podobać nowy aranż na przykład, bo to jest kwestia gustu. Jeżeli chodzi o kwestię wykonawczą, to jedyną rzeczą, która była nie tak, to realizatorzy dźwięku w programie nałożyli pogłos na wokal. (...) To był zabieg akustyczny niewłaściwy, jak się potem okazało, ale wszystko inne tam się zgadza - wyjaśnił dla portalu agent.

Finał "The Voice Senior" z wpadką. "Czasami tak bywa w telewizji"

Przypomnijmy, że finał popularnego show obfitował w nietypowe sytuacje. Telewidzowie na długo zapamiętają to, co wydarzyło się po zapowiedzi prowadzącej Marty Manowskiej. Prezenterka, albowiem opowiedziała o przygotowanej dla oglądających niespodziance - materiale podsumowującym występy uczestników kończącej się edycji. Gdy nagranie następnie puszczono, niestety nie było słychać dźwięku. Po krótkiej chwili powrócono na wizję i Manowska chcąc uratować sytuację stwierdziła krótko, iż "czasami tak bywa w telewizji".