Dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przyniosła żadnej pary. Najwięcej emocji dostarczali widzom Agata i Piotr, którzy od początku nie mogli się dogadać. Nikogo nie zaskoczyło więc, kiedy w finałowym odcinku przekazali decyzję o rozwodzie. Drogi uczestników się rozeszły i dziś każde z małżonków żyje swoim życiem. Agata nie ukrywa, że odnalazła swoje miejsce na ziemi. Niedawno pochwaliła się domem w Australii. Ostatnio zaś wróciła wspomnieniami do dnia ślubu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wymowny wpis Agaty. Opublikowała go w rocznicę

Dzięki udziałowi w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" Agata zyskała wielu fanów. Uczestniczka matrymonialnego eksperymentu prowadzi na Instagramie profil, na którym relacjonuje swoje życie w Australii. W przypadającą 17 lutego rocznicę ślubu z Piotrem bohaterka miłosnego show opublikowała post z kadrami ze ślubu. Przy okazji pokusiła się o refleksyjny wpis.

Dzisiaj rocznica.... Były nadzieje, Były plany

- zaczęła Agata. Programowa żona Piotra po rozstaniu szybko się jednak pozbierała i nie ukrywa, że jest dziś bardzo szczęśliwa. "Jest Australia i piękne wspomnienia, przygotowań i czasu spędzonego z rodziną i przyjaciółmi"- napisała. Uczestniczka matrymonialnego eksperymentu nie zapomniała także wyznać miłości swoim najbliższym. W komentarzach obserwatorzy Agaty dodawali jej wsparcia. Zauważyli także, że doświadczenia z programu okazały się cenne. "To była lekcja, nie pierwsza i pewnie nie ostatnia w życiu. Idźmy dalej z pokorą, pozdrawiam!", "Super dziewczyna z pani jest, Agatko" - pisali internauci.

Agata wyprowadziła się do Australii. Wybudowała tam dom marzeń

Po zakończeniu relacji z Piotrem Agata na stałe wyprowadziła się do Australii. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wybudowała tam swój wymarzony dom. Efektem końcowym pochwaliła się w mediach społecznościowych. "Co na pewno zrobiłabym ponownie? Dużo wielkich okien i drzwi przesuwnych, zwłaszcza w mojej sypialni, wejście z garażu prosto do kuchni, powiększenie spiżarni, aby schować lodówkę, poszerzenie blatu w kuchni, przesunięcie ściany w łazience przy 'master bedroom', instalacja klimatyzacji pod dachem" - napisała na Instagramie.