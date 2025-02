"M jak miłość" to jeden z flagowych seriali Telewizji Polskiej. Dzięki produkcji wiele nazwisk na dobre zagościło w polskim show-biznesie. Mowa o takich aktorach jak Katarzyna Cichopek, Anna Mucha, bracia Mroczek oraz Teresa Lipowska. Już wieczorem 17 lutego 2025 roku będziemy mogli obejrzeć kolejny odcinek serialu, w którym nie zabraknie emocji. Zdradzamy, co dokładnie przyniesie 1849. epizod "M jak miłość".

"M jak miłość". Święcicki jako uciekający bohater. Kisielowa nie wytrzymuje

Kolejny odcinek będzie bardzo dynamiczny. Święcicki na początku pokaże się widzom z dobrej strony, niosąc pomoc Julii. Wyciągnie nieprzytomną kobietę z wody, która cudem uniknęła śmierci, ale zaraz po tym, kiedy pojawia się Dima, postanawia szybko uciec z miejsca zdarzenia. Malicka z kolei zdaje sobie sprawę z tego, że została zaatakowana i wtedy Natalia oficjalnie rozpoczyna śledztwo. Dima postanawia zająć się wyziębioną Julią i zabrać ją do domu. Ogrzeje ją kocem, ale bohaterka będzie musiała i tak odbyć wizytę u lekarza, aby zbadać rany po upadku. Co natomiast u Pawła i Gutowskich? Bohaterowie przechodzą momenty grozy, ponieważ Franka nie odzywa się i nie wraca do domu na noc... Ten wątek zdecydowanie trzyma w napięciu. Przejdźmy teraz do Kisielowej, której powoli puszczają nerwy. Obudzona z samego rana przez koguta, chce, aby Robert uciszył ptaka i to na zawsze. Stara się ustalić, do kogo należy denerwujące ją zwierzę.

"M jak miłość". Wyciekły zarobki aktorów

Fani serialu interesują się także, jak wygląda sytuacja finansowa gwiazd "M jak miłość". Aktorzy produkcji mogą liczyć na bajońskie sumy? Sami oceńcie. Zgodnie z doniesieniami Kozaczka Teresa Lipowska ma otrzymywać za dzień na planie trzy tysiące złotych. Według Pudelka identyczne wynagrodzenie przypadło Dominice Ostałowskiej, która w 2024 roku zagrała w dziewięciu odcinkach serialu. Przypomnijmy, że gwiazda pożegnała się już z widzami na Instagramie. "Chciałam wam powiedzieć, że po wielu latach żegnam się z rolą Marty w 'M jak miłość'. Pragnę za te wszystkie lata spędzone na planie z całego serca podziękować obu ekipom i reżyserom, a także wszystkim innym pracownikom produkcji" - napisała. Przejdźmy teraz do większych wynagrodzeń. Bracia Mroczek i Cichopek mają otrzymywać sześć tysięcy złotych, co podawał "Super Express". Największą gażę ma z kolei zgarniać Anna Mucha - osiem tysięcy złotych według Kozaczka.