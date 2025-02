Magda Gessler odwiedziła suwalską restaurację "Fresco" w lutym, w 2024 roku. Po rewolucji miejsce zmieniło nazwę na "Wilniuk" i cieszyło się ogromną popularnością. - Masz cudowne dziewczyny i szansę na stworzenie najlepszej restauracji w Suwałkach! – zapewniała Gessler matkę właścicielki. Metamorfoza przerosła oczekiwania nawet samej restauratorki. - Zwyciężyłyście - podsumowała krótko. Widzowie zgodnie stwierdzili, że była to jedna z bardziej emocjonalnych rewolucji. Teraz media obiegła smutna informacja.

"Kuchenne rewolucje". Uczestniczka usłyszała druzgocącą diagnozę

Ines, 18-letnia kelnerka z restauracji "Wilniuk", podzieliła się smutnymi wieściami. Niedługo po odwiedzinach Gessler odkryła, że coś jest nie tak z jej zdrowiem. "Byłam zwykłą nastolatką, lubiłam wyjścia ze znajomymi, chodziłam do szkoły, trenowałam siatkówkę, a w wolne dni pracowałam. Praca jest dla mnie bardzo ważna, ze względu na to, że bardzo lubię być kelnerką i sprawia mi to przyjemność. Dni spędzałam aktywnie, ponieważ nie lubię stać w miejscu, a ograniczenia były dla mnie nierealne. Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło" - pisała na stronie zbiórki. 18-latka przyznała, że początkowo nie brała objawów na poważnie, ale ostatecznie postanowiła pójść na badanie Dooplera. Tam dostała skierowanie na biopsje. "Do samego końca ja i moi bliscy nawet nie braliśmy pod uwagę, że może być to nowotwór. Po czekaniu trzech tygodni na wyniki nie takiej informacji się spodziewałam… Runęłam" - czytamy. U Ines zdiagnozowano złośliwy nowotwór tkanek miękkich.

"Kuchenne rewolucje". 18-letnia Ines prosi o pomoc

Kelnerka nie ukrywa, że w tych trudnych chwilach największym wsparciem jest dla niej siostra Tatiana, właścicielka restauracji, która występowała w programie. "Wspiera mnie psychicznie, ale również przez cały czas od początku choroby pomagała mi finansowo, jednak obecnie nie jest w stanie mi pomóc na tyle, ile tego potrzebuję, ze względu na swoje wydatki" - przekazała. 18-latka poprosiła o pomoc w zbieraniu środków na leczenie. "Nie jestem w stanie stwierdzić, ile to jeszcze potrwa, jednak jestem w stanie powiedzieć, że się nie poddam! Z waszą pomocą będę w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby i w dalszym ciągu korzystać z leczenia, a pewnego dnia zapomnieć, że byłam chora" - czytamy w opisie zbiórki. Link do akcji znajdziecie tutaj.