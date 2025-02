Tatiana Okupnik należy do jurorów popularnego show TVP "The Voice Senior". Oprócz wokalistki uczestników programu oceniali w minionej edycji także Robert Janowski, Andrzej Piaseczny oraz Małgorzata Ostrowska. W sobotę 15 lutego miejsca miał finał szóstej serii, którą jak już wiemy, wygrał Wojciech Bardowski. Po emisji odcinka nie zabrakło krytycznych komentarzy ze strony widzów.

Tatiana Okupnik oskarżana o "ustawkę". Telewidzom nie spodobał się jej wybór

Przypomnijmy, że do sobotniego finału dostało się ośmioro uczestników - Bogusław Buczkowski i Wojciech Bardowski z drużyny Roberta Janowskiego, Maria Lamers i Krzysztof Warzecha od Małgorzaty Ostrowskiej, Ewa Ihalainen i Marian Rian trenowani przez Tatianę Okupnik oraz Bożena Gloc i Eugenia Kasprzycka z ekipy Andrzeja Piasecznego. Po pierwszej rundzie muzycznych pojedynków każdy z trenerów musiał wybrać jednego członka swojej drużyny, który przejdzie dalej. Wybór Janowskiego padł na Bardowskiego, Ostrowskiej na Warzechę, Piasecznego na Gloc, a Okupnik na Inhalainen. Ostatnia z decyzji nie do końca spodobała się telewidzom.

Wielu internautów zaczęło komentować w mediach społecznościowych TVP, że Okupnik popełniła błąd, nie wybierając Mariana Riana. "Nie podoba mi się decyzja. Pachnie 'ustawką', żeby był parytet - dwie kobiety i dwóch panów w finale" - napisał jeden z użytkowników. "Szkoda Mariana. Zdecydowanie stawiam na męskie piękne głosy, zdecydowanie lepiej śpiewają Wojtek, Krzysiek i Marian niż panie w tej edycji" - dodała inna osoba. "Pan Marian był o niebo lepszy i zdecydowanie prawdziwszy w swoim wykonie" - dopisał dalej kolejny internauta.

W finale "The Voice Senior" doszło do wpadki

Oprócz sprawy związanej z wyborem Okupnik, podczas finału "The Voice Senior" doszło jeszcze do innej nietypowej sytuacji. Na pewnym etapie odcinka prowadząca Marta Manowska zapowiedziała niespodziankę dla telewidzów - materiał podsumowujący występy uczestników kończącej się edycji. Po chwili, gdy nagranie się rozpoczęło, widzowie nie słyszeli niestety podłożonego dźwięku. Po chwili wrócono do transmisji na żywo i oglądający mogli znów zobaczyć Manowską. - Czasami tak bywa w telewizji, nie mieliśmy dźwięku - wyjawiła żartobliwie prezenterka, chcąc uratować sytuację.