15 lutego wyemitowano finałowy odcinek programu "The Voice Senior". W ścisłej czwórce znaleźli się: Ewa Ihalainen, Bożena Gloc, Krzysztof Warzecha i Wojciech Bardowski. Na ostatniej prostej uczestnicy wykonali dwa utwory: przebój z Przesłuchań w Ciemno i piosenkę premierową. Ostatecznie decyzją widzów zwycięzcą szóstej edycji "The Voice Senior" został Wojciech Bardowski. Mężczyzna występował w drużynie Roberta Janowskiego. Zanim jednak ogłoszono werdykt, doszło do pewnej wpadki.

"The Voice Senior". Marta Manowska szykowała niespodziankę. Widzowie nic nie usłyszeli

Podczas finałowego odcinka Marta Manowska zapowiedziała niespodziankę dla widzów, czyli materiał podsumowujący występy uczestników z szóstej edycji "The Voice Senior". Niestety ze względu na problemy techniczne widzowie nie słyszeli dźwięku nagrania. Po krótkim czasie powrócono do transmisji na żywo i na ekranie pojawili się Marta Manowska oraz Robert Stockinger. Prowadząca starała się uratować sytuację żartobliwymi słowami. - Czasami tak bywa w telewizji, nie mieliśmy dźwięku - odparła Marta Manowska przed kamerami. Co sądzicie o tej wpadce? Dajcie znać w sondzie na dole strony oraz w sekcji komentarzy.

"The Voice Senior". Wojciech Bardowski w poruszających słowach. To powiedział na wizji

Niedługo po ogłoszeniu werdyktu Wojciech Bardowski przemówił do widzów. Nie krył poruszenia zwycięstwem. - To niezwykłe uczucie być zwycięzcą programu. Wielka radość, wzruszenie, a w pewnym stopniu także duma. To przekroczenie pewnych barier, przed którymi człowiek staje w życiu, barier, które być może są początkiem czegoś, o czym marzymy tak naprawdę w głębi duszy. To nadzieja... Mój udział w programie utwierdził mnie w przekonaniu, że to, co robię, to to, co kocham najbardziej. Muzyka jest moją właściwą drogą. Dał mi także wiarę w to, że marzenia i pasja nie mają granic wiekowych. Dał mi również poczucie wiary we własne umiejętności wokalne oraz otwartość na nowe wyzwania - mówił Wojciech Bardowski w programie "The Voice Senior".