Ten finał "The Voice Senior" był inny niż zwykle. Dotychczas tylko zwycięzca mógł liczyć na statuetkę oraz nagrodę pieniężną. W sobotnim show nagrody powędrowały także do innych uczestników. Najlepszy głos w Polsce otrzymał nagrodę w wysokości 50 tys. złotych, a pozostała trójka, której udało się wejść do finału, po 15 tys. złotych. W szranki stanęli: Bogusław Buczkowski i Wojciech Bardowski z teamu Roberta Janowskiego, Krzysztof Warzecha i Maria Lamers z drużyny Małgorzaty Ostrowskiej, Eugenia Kasprzycka i Bożena Gloc od Andrzeja Piasecznego oraz Marian Rian i Ewa Ihalainen z drużyny Tatiany Okupnik. Kto wygrał program?

REKLAMA

Zobacz wideo Okupnik nie chce śpiewać o byle czym. Poruszyła trudne tematy. Mówi o przemocy

"The Voice Senior". Poznaliśmy zwycięzcę szóstej edycji

Finałowy wieczór był naprawdę emocjonujący. Całe show składało się z dwóch rund. Najpierw wykonawcy zaśpiewali piosenki dla swoich bliskich, które poruszyły nie tylko ich, lecz także serca publiczności. Trenerzy musieli jednak wybrać po jednej osobie ze swojej drużyny, która wejdzie do ścisłego finału. I tak oto w decydującym etapie znaleźli się: Ewa Ihalainen, Bożena Gloc, Krzysztof Warzecha i Wojciech Bardowski. W ostatecznym starciu uczestnicy wykonywali dwa utwory: przebój z Przesłuchań w Ciemno i piosenkę premierową. Decyzją widzów zwycięzcą szóstej edycji "The Voice Senior" został Wojciech Bardowski.

"The Voice Senior". Andrzej Piaseczny oberwał od widzów tuż przed finałem

Po półfinałowym odcinku w sieci zaroiło się od negatywnych komentarzy uderzających w Andrzeja Piasecznego. Widzowie byli zaskoczeni wyborem finalistów. Jak wiadomo, Piaseczny postanowił dać szansę Bożenie i Eugenii, chociaż wielu sugerowało, że na finał najbardziej zasługuje Emanuela. Krytyce poddali również piosenki, które wybrał trener. "Piasek, coś ty za utwory tym ludziom wybrał? Zupełnie nie pasują do ich głosów", "Repertuar pan Andrzej swoim zawodnikom dobrał nietrafiony, wręcz nudny, te piosenki obnażyły słabości śpiewających, to było okrutne...", "Bardzo słaba drużyna i te piosenki po prostu... niewypał" - pisali w na profilu programu na Facebooku.