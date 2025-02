Dariusz Pachut to podróżnik i sportowiec, o którym było głośno w mediach przez związek z Dodą. Wieść o ich rozstaniu obiegła sieć w październiku 2024 roku. "Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za te dwa i pół roku, które dzieliliśmy, i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości" - pisał sportowiec w mediach społecznościowych. Byli partnerzy nie mają zbyt dobrych relacji, ale to nie zniechęca Dariusza Pachuta do świata show-biznesu. Udziela się w mediach społecznościowych. To jednak nie koniec jego aktywności.

"Pytanie na śniadanie". Dariusz Pachut w roli kucharza. Opowiedział o walentynkach

Widzowie sobotniego wydania programu "Pytanie na śniadanie" mogli być zaskoczeni, gdy zobaczyli, kto znalazł się w kuchni. Dariusz Pachut wskoczył w fartuch i przygotowywał dania na wizji. Przy okazji opowiedział o tym, jak spędził walentynki. - Walentynki już się skończyły dzisiaj, także spędziłem je z córką i synem, tak że było przesympatycznie - mówił przed kamerami. Były partner Dody wyjawił swoje plany podróżnicze. - Jutro wyjeżdżam, wylatuję z przyjaciółmi do Indii, także odkrywam nowy kierunek, przygotowuję się, także muszę to sprawdzić na własnej skórze - powiedział przed kamerami. Dodał, że jego wycieczka to "wielka niewiadoma". - Nigdy tam nie byłem, a wiem, że przez 12 dni zrobię prawie trzy tysiące kilometrów. (...) Jestem podekscytowany - powiedział. Co ciekawe, Pachut przygotowywał w programie "Pytanie na śniadanie" dania inspirowane jego podróżami.

Doda uderzyła w byłych partnerów. Ależ słowa

Niedawno Doda wystąpiła w podcaście "Bliskoznaczni" i opowiedziała o swoich byłych partnerach. Nie szczędziła słów krytyki podczas rozmowy z Katarzyną Nosowską oraz jej synem. - Miałam seksoholika, alkoholika, narkomana i takiego totalnego atencjusza, który jakby intencjonalnie wciągnął mnie w związek do budowania swojej kariery. Tutaj mogłabym napisać doktorat na ten temat - podkreśliła. - Każdy jeden to porażka, porażka moich wyborów i jakiejś mojej naiwności - skwitowała w dalszej rozmowie.