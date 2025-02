Jaworowicz zaśpiewała dla widzów "Sprawy dla reportera". Wywołała burzę

Elżbieta Jaworowicz pracuje w TVP od ponad 40 lat. Dziennikarka znana jest głównie ze "Sprawy dla reportera", programu interwencyjnego, który niejednokrotnie wywoływał kontrowersje. W ostatnim odcinku prezenterka postanowiła zaskoczyć widzów i z okazji walentynek zaśpiewała na antenie miłosną piosenkę. Jej występ zebrał jednak mieszane recenzje.

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Rutkowski na planie "Sprawy dla reportera"

Elżbieta Jaworowicz zaprezentowała swoje umiejętności wokalne. Internauci podzieleni

Okazuje się, że Elżbieta Jaworowicz jest kobietą wielu talentów. Ostatnio dziennikarka postanowiła zrobić widzom walentynkową niespodziankę i zaśpiewała na antenie "Na pierwszy znak" z repertuaru Hanki Ordonówny. Gospodyni "Sprawy dla reportera" postawiła na profesjonalny show z udziałem całego zespołu i efektów wizualnych. Choć niektórzy widzowie byli pod wrażeniem jej występu, nie zabrakło także głosów krytyki. "Popis godny Opola", "Dobry wokal i nieziemskie nogi" - zachwycała się część internautów w mediach społecznościowych. Inni komentujący byli zgoła innego zdania. Uznali, że program interwencyjny, w którym omawiane są ludzkie tragedie, to nie miejsce na wokalne popisy prezenterki. "Cyrk i żenada", "Jeszcze mecenasa Kaszewiaka dajcie do chórków, to będzie upadek telewizji", "Chyba pomyliła programy" - pomstowali.

Elżbieta Jaworowicz zaśpiewała dla widzówOtwórz galerię

Krzysztof i Maja Rutkowscy mieli wystąpić w "Sprawie dla reportera". Nie pojawili się na ekranie

W "walentynkowym" odcinku "Sprawy dla reportera" mieli wystąpić także Krzysztof i Maja Rutkowscy. Małżeństwo celebrytów zapowiedziało swój udział w mediach społecznościowych. Żona byłego detektywa nie kryła ekscytacji tym faktem. "Zawsze, kiedy będzie pani potrzebować, porozmawiać, czy żebym przyjechała, to służę swoją pomocą" - zapewniała bohaterkę programu na nagraniu opublikowanym na Instagramie. Ostatecznie małżonkowie nie pojawili się jednak na ekranie. Redakcja Plotka skontaktowała się w tej sprawie z Rutkowskimi, a także z Telewizją Polską, jednak do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. ZOBACZ TEŻ: Ostre spięcie w "Sprawie dla reportera". Krzysztof Rutkowski doprowadził do szału Elżbietę Jaworowicz