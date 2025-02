14 lutego 2025 roku w studiu nagraniowym TVP odbył się Wielki Finał Krajowych Kwalifikacji do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. Na scenie zmierzyli się kandydaci do reprezentowania Polski na największym show Europy. Podczas dwugodzinnego koncertu wystąpiło 11 artystów. Po raz pierwszy widzowie mogli oglądać preselekcje transmitowane na żywo w kilku różnych miejscach - na antenie TVP2, w TVP VOD, a także na oficjalnym kanale YouTube Europejskiej Unii Nadawców (EBU), gdzie poczynania wokalistów mogli śledzić ludzie z całego świata.

Eurowizja 2025. Znamy zwycięzcę kwalifikacji

Wokaliści zaprezentowali się na scenie TVP w określonej wcześniej kolejności.

1. Chrust "Tempo"

2. Kuba Szmajkowski "Pray"

3. Justyna Steczkowska "Gaja"

4. Tynsky "Miracle"

5. Daria Marx "Let it burn"

6. Sw@da x Niczos "Lusterka"

7. Janusz Radek "In cosmic mist"

8. Marien "Can't hide"

9. Teo "Immortal"

10. Sonia Maselik "RUumours"

11. Dominik Dudek "Hold the light"

Niektórzy z nich próbowali swoich sił w poprzednich latach, lecz bez sukcesu. I tym razem nie pierwszy raz w preselekcjach pojawili się Justyna Steczkowska, Daria Marx czy Kuba Szmajkowski. Czy tym razem któreś z nich miało więcej szczęścia? O tym, w odróżnieniu do poprzednich lat - zdecydowali wyłącznie widzowie, którzy mogli głosować poprzez wysyłanie SMS-ów z numerem wybranego kandydata. Nie można jednak było głosować w nieskończoność - wprowadzono ograniczenie 20 SMS-ów na jeden numer telefonu (koszt jednego SMS-a to 4,92 zł z VAT). W głosowaniu wybrano Justynę Steczkowską. To ona będzie reprezentować Polskę na scenie w Bazylei w maju.

Eurowizja 2025. Kiedy i gdzie się odbędzie?

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Bazylei w Szwajcarii, ponieważ to właśnie ten kraj wygrał w 2024 roku. Wówczas pierwsze miejsce zajęło Nemo z utworem "The Code". Polska reprezentantka - Luna z piosenką "The Tower" nie zakwalifikowała się do finału. Ubiegłoroczny konkurs odbywał się w atmosferze skandalu. Wielu fanów Eurowizji protestowało przeciwko udziałowi Izraela, jednak organizatorzy pozostali niewzruszeni na prośby, a nawet protesty (w Szwecji odbyły się manifestacje przeciwko udziałowi Izraela w konkursie, który przyczynił się do rozlewu krwi z Palestyną). Europejska Unia Nadawców wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że Eurowizja to konkurs apolityczny. Przypomnijmy, że niewiele wcześniej EBU usunęła z Eurowizji Rosję z powodu wojny z Ukrainą. Konkurs będzie można oglądać w dniach 13, 15 (półfinały) i 17 maja (finał). Podobnie jak preselekcje, transmisje odbędą się w TVP i na Youtube oraz oficjalnej stronie internetowej Eurowizji. Polska wystąpi w pierwszym półfinale - 13 maja.