Tematem przewodnim walentynkowego wydania "halo tu polsat", była, jak łatwo się domyślić, miłość. Studio zostało specjalnie udekorowane, a w programie poruszono m.in. kwestię sukien ślubnych, weselnych tortów czy domowych prezentów na walentynki. Nie zabrakło także prawdziwego dowodu miłości wyemitowanego na żywo. Uczestnik "Must Be the Music" Marcin Czyżewski w trakcie programu poprosił o rękę swoją ukochaną.

Marcin Czyżewski z "Must Be the Music" oświadczył się ukochanej w "halo tu polsat"

Marcin Czyżewski jest doskonale znany widzom pierwszej edycji "Must Be the Music", która emitowana była w Polsacie w 2011 roku. Czyżewski został finalistą muzycznego show. Z racji tego, że format po przerwie już niebawem wraca na antenę, artysta został zaproszony do "halo tu polsat", a w studiu pojawił się ze swoją partnerką Joanną Dastyh. Po rozmowie z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim zakochani wysłuchali specjalnego występu na żywo Mateusza Ziółko. Chwilę później okazało się, że Czyżewski przewidział dla swojej ukochanej niezwykłą niespodziankę. Gdy muzyka ustała, uklęknął przed nią i poprosił o rękę.

Nie da się ukryć, że Joanna Dastyh zupełnie nie spodziewała się oświadczyn. Emocje wzięły nad nią górę i przez moment nie była w stanie nawet odpowiedzieć. Wzruszona ukochana Marcina Czyżewskiego oczywiście odpowiedziała po chwili "tak" przy głośnych brawach całej produkcji "halo tu polsat".

W "halo tu polsat" ogłoszono narodziny dziecka Karoliny Gilon

Oświadczyny na żywo to nie pierwsza zaskakująca sytuacja w "halo tu polsat". Dokładnie tydzień wcześniej, 7 lutego, na antenie śniadaniówki ogłoszono, że Karolina Gilon została mamą. Prezenterka powitała na świecie syna wraz z partnerem Mateuszem Świerczyńskim, którego poznała dzięki programowi "Love Island". W tym samym momencie, gdy radosną nowinę przekazano na antenie Polsatu, Gilon podzieliła się także tą informacją na Instagramie. "Nasze doświadczenie z porodem jest przepiękne, ale na opowieści przyjdzie jeszcze czas. Choć jak oglądamy film z porodu, który nagrywała dla nas nasza psiapsi Pola, zalewamy się łzami za każdym razem" - pisała prowadząca "Love Island".