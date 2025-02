"Va banque" to jeden z polskich programów, którego początki emisji sięgają jeszcze lat 90. Teleturniej wystartował w 1996 roku i przez siedem lat nadawany był w TVP z udziałem Kazimierza Kaczora jako prowadzącego. Format wznowiono w 2020 roku, angażując do niego Przemysława Babiarza, a od 2024 roku w roli gospodarza możemy oglądać Radosława Kotarskiego. Mimo zmian i odświeżenia formatu w "Va banque" wciąż pojawia się element kojarzący się z dość wątpliwymi praktykami z telewizji lat 90.

"Va banque" bez hostessy? Dziennikarka apeluje do Tomasza Syguta

Chodzi konkretnie o hostessę w dość skąpych ubraniach, która wręcza prezenty uczestnikom teleturnieju. Na ten problem uwagę zwróciła dziennikarka i ekspertka ds. komunikacji i marketingu Karolina Hytrek-Prosiecka. Na Facebooka wrzuciła kadr z "Va banque" z bardzo dosadnym komentarzem. "Nie jestem zaciekłą feministką, ale Magda (w mini i topie) 'obdarowująca uśmiechem' w programie poświęconym wiedzy, który lubię… No ludzie kochani. Wczesny 1993" - napisała Hytrek-Prosiecka. Dziennikarka w poście oznaczyła dyrektora generalnego TVP z prośbą, aby przyjrzał się temu problemowi. Na odpowiedź Tomasza Syguta nie trzeba było długo czekać.

Zajmę się tym. Wielokrotnie poruszaliśmy ten temat

- odpisał w komentarzu. "To m.in. dlatego literki w "Kole fortuny" pan i pani odkrywają na zmianę. Nie ma już "Magda, pocałuj pana". Pozdrawiam! - dodał Sygut.

Magda Masny do dziś ma kontakt z Wojciechem Pijanowskim

Magda, o której wspomniał Tomasz Sygut, to Magda Masny, modelka i pierwsza hostessa "Koła fortuny". W kultowym show można było oglądać ją od 1992 roku, gdy prowadzącym był Wojciech Pijanowski. Choć Pijanowski odszedł z "Koła fortuny" w 1995 roku, jego przyjaźń z Masny trwa do dziś. W 2023 roku opowiedzieli o tym w "Dzień dobry TVN". - Nasza znajomość z Wojtkiem trwa do dziś i wiele nas łączy: specyficzne poczucie humoru czy to, że możemy spotkać się po wielu miesiącach. Jest wtedy tak, jakbyśmy się właściwie nie rozstawali. Spędziliśmy ze sobą mnóstwo czasu - mówiła Masny.