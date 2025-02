Agnieszka Kaczorowska wzięła udział w programie TVN7 "Królowa przetrwania". Tancerka podczas nagrań była jeszcze w szczęśliwym związku z Maciejem Pelą i często przed kamerami opowiadała o mężu. Dziś to wszystko brzmi inaczej, bo jak wiemy, w październiku wyszło na jaw, że Pela i Kaczorowska się rozstali. Co tym razem na temat byłego ukochanego powiedziała kilka miesięcy temu w dżungli?

Agnieszka Kaczorowska rozprawia o umiejętnościach Peli. Dziś to dziwnie brzmi

W siódmym odcinku show "Królowej przetrwania" nie będzie brakować emocji. Uczestniczki m.in. wezmą udział w kulinarnej konkurencji. To właśnie wtedy Agnieszka Kaczorowska będzie zachwalać przed kamerą Macieja Pelę. - Zadanie z gotowaniem to na pewno nie jest moja mocna strona, bo nie jestem znakomitą kucharką. W moim domu gotuje mój mąż. Zresztą robi to świetnie - mówiła rozmarzona z uśmiechem na ustach. Jak wiemy, gotowanie jest jedną z pasji tancerza, który po tym, jak potwierdzili razem z Kaczorowską, że nie są już razem, stał się bardzo aktywny na Instagramie. To właśnie w mediach społecznościowych dzieli się przepisami, a także relacjonuje przygotowywanie potraw. Co więcej, do kuchni zaprosił nawet kamery "Pytania na śniadanie". W rozmowie z Katarzyną Burzyńską nie zabrakło wtedy osobistych wyznań, o czym przeczytacie tutaj: Nowy komentarz Peli do sytuacji z Kaczorowską. Czeka już tylko na jedno.

Maciej Pela wycięty ze zdjęć w "Królowej przetrwania"

Agnieszka Kaczorowska, kiedy wyjeżdżała do dżungli, gdzie rozgrywa się akcja programu TVN7, była jeszcze zakochaną żoną Macieja Peli. Podczas nagrań wyznała m.in., że nagrali pikantną kasetę, a także opowiadała o wielkim uczuciu, jakie ich połączyło. Nie ukrywała też tęsknoty. 4 lutego pisaliśmy o tym, że w ostatnim odcinku programu rozczuliła się, gdy mówiła o rodzinie. - Najpiękniejsza drużyna na świecie to mój mąż i moje dziewczyny. Z nimi po każde zwycięstwo. Choćby cały świat był przeciwko nam - mogli usłyszeć widzowie. Przy tym pokazano także rodzinne zdjęcia Kaczorowskiej i Peli. Wielu zwróciło uwagę, że nie widać na nich Macieja. Plejadzie udało się ustalić powód. Otóż okazało się, że 35-latek nie wyraził zgody na publikację wizerunku w programie. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Pela wycięty ze zdjęć Kaczorowskiej w "Królowej przetrwania". Ujawniono dlaczego. Ale Wy możecie zobaczyć ich wspólne zdjęcia w naszej galerii na górze strony. A w sondzie poniżej dajcie znać, czy oglądacie "Królową przetrwania"!