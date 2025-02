Zygmunt Chajzer był jedną z twarzy polskich teleturniejów. Prezenter kojarzony jest właśnie z tymi formatami rozrywkowymi, w których pełnił funkcję gospodarza. Mogliśmy go zobaczyć w takich produkcjach jak: "Chwila prawdy", "Telegra", "Na zawsze razem" oraz "Grasz czy nie grasz". Jednym z programów, które prowadził było również "Idź na całość" i to właśnie o nim spekulowano, że powróci po latach na antenę. Czy faktycznie do tego dojdzie?

Zygmunt Chajzer powróci z "Idź na całość"? Dziennikarz rozwiał wszelkie wątpliwości

"Idź na całość" emitowano w stacji Polsat w latach 1997-2001. Do 2000 roku prowadzącym był Zygmunt Chajzer. Teleturniej był niezwykle lubianym formatem, a niecały miesiąc po emisji stał się jednym z telewizyjnych hitów. O popularności programu może świadczyć fakt, że zanotował rekordową oglądalność na poziomie ponad dziesięciu milionów widzów. Uczestnicy musieli podejmować ryzykowne wybory, a gry, w których brało się udział, był bardzo różne. Trzeba było wybierać - czy zabrać dotychczas zdobytą nagrodę, czy też zdecydować się na wymianę na inną. Charakterystycznym elementem "Idź na całość" była również postać kota Zonka, która kończyła grę, a uczestnik tracił wszelkie nagrody. W naszej galerii na górze strony znajdziecie ujęcie z planu teleturnieju sprzed lat.

Zygmunt Chajzer w rozmowie z portalem ShowNews przyznał, że wróciłby do formatu - ale ma pewne warunki. "Jasne, że tak, pod warunkiem że byłyby dobre nagrody i program zostałby troszkę uwspółcześniony. Myślę, że ta wersja, którą robiliśmy pod koniec lat dziewięćdziesiątych i na początku jeszcze roku 2000, byłaby dzisiaj dość siermiężna" - stwierdził. "Oczywiście formułka, że uczestnicy dokonują wyborów: czy zachowują to, co wygrali, czy grają dalej, powinna zostać bez zmian. Czasy są inne, również możliwości techniczne, ale to są szczegóły do dopracowania" - przyznał w rozmowie. Jak jednak podkreślił prezenter, nie padła deklaracja o powrocie show.

To były takie wstępne rozmowy. Nigdy nie doszło do konkretnej rozmowy pt. wznawiamy 'Idź na całość'

- oznajmił Chajzer.

Zygmunt Chajzer i Filip Chajzer w nowym programie. Tam ich zobaczymy

Zygmunt i Filip Chajzerowie powrócą do telewizji w nowym formacie. W marcu 2025 roku na antenie Antena HD zobaczymy program "Złote czasy telewizji". Produkcja ma być sentymentalną podróżą związaną z dawnymi hitami telewizyjnymi. W formacie nie zabraknie osób związanych z ówczesnymi teleturniejami. Zobaczymy tam m.in. Wojciecha Pijanowskiego. "Przygotujcie się na wyjątkową podróż do czasów, gdy telewizja miała prawdziwą magię! Kultowe programy, niezapomniane emocje, śmiech, wzruszenia i moc wrażeń - to wszystko czeka na was już wkrótce. Powspominajmy razem najlepsze chwile polskiej i zagranicznej telewizji" - brzmi zapowiedź Antena HD.