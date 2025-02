Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" zapowiada się naprawdę ciekawie. W wielu rozmowach Edward Miszczak podkreślał, że przy takich programach, jak ten, najistotniejszy jest casting. Trzeba przyznać, że dobór uczestników jest naprawdę ciekawy. Na parkiecie pojawią się: Maciej Kurzajewski, Magda Mołek, Magda Narożna, Filip Gurłacz, Adrianna Borek, Blanka Stajkow, Tomasz Wolny, Grażyna Szapołowska, Cezary Trybański, Michał Barczak, Maria Jeleniewska oraz Ola Filipek. Na kilkanaście dni przed emisją stacja ogłosiła ważne zmiany. Czy to była dobra decyzja?

"Taniec z gwiazdami". Na uczestników czekają nowe wyzwania

Producenci programu zapowiadają show nie z tej ziemi. Już wiadomo, że oprócz klasycznych i nowoczesnych tańców, uczestnicy zmierzą się również z... polskimi tańcami ludowym. Tym razem będziemy świadkami także solowych występów, co wydaje się być naprawdę ciekawym rozwiązaniem. To jednak nie koniec zaskoczeń. Zmienione zostało także logo programu. Teraz jest jeszcze bardziej kolorowe i lepiej oddaje charakter produkcji. Znajdziecie je w naszej galerii. Przygotowano również niespodziankę dla fanów, którzy chcieliby wcześniej zobaczyć swoich ulubieńców na parkiecie. Po raz pierwszy będzie możliwość wykupienia biletów na próby generalne, które odbywają się w każdą niedzielę w ciągu dnia. Start sprzedaży już w piątek, 14 lutego o 12.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska wróciła po latach do programu

Powrót Agnieszki Kaczorowskiej do show wywołał sporo emocji. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że nie zamierza już nigdy pojawić się na parkiecie "TzG". Co sprawiło, że zmieniła zdanie? - Tęsknię za tańcem. Mam taki moment w życiu, że potrzebuję potańczyć, wytańczyć. Taniec jest taką formą, która mnie wyraża najbardziej, taniec to moje korzenie, taniec to całe moje życie, a jeśli mogę to połączyć z pracą, to uznałam, że to dobre rozwiązanie - przyznała, nie ukrywając, że przechodzi aktualnie przemianę wewnętrzną. - Życie jest tak nieprzewidywalne, że wszystko może się zdarzyć. Mówisz, że czegoś nie zrobisz, a potem to robisz. Zmieniają się poglądy, spojrzenie na świat, wszyscy się zmieniamy, rzeczywistość się zmienia, ja bardzo tego teraz doświadczam - podsumowała w rozmowie z Pomponikiem.