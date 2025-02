Program "Królowa przetrwania" wywołuje ogromne emocje wśród widzów. Głównie za sprawą udziału w show Agnieszki Kaczorowskiej, która kilka miesięcy temu przeszła głośne rozstanie z Maciejem Pelą. Podczas realizacji zdjęć do programu para była nadal w związku. Ostatnio na jaw, że tancerka w trakcie trwania programu nawiązała relację z jednym z operatorów kamer, co wywołało niemały skandal. Ogromne emocje wywołują także relacje Kaczorowskiej z pozostałymi uczestniczkami show. W jednym z ostatnich odcinków doszło do spięcia między tancerką a Olą Tomalą. Tomala miała pretensje do Kaczorowskiej, że nie pamięta jej z czasów udziału w konkursach tańca, gdzie miały okazję ze sobą rywalizować. Część widzów zwróciła uwagę, że być może nie wynika to z ignorancji i złośliwości Kaczorowskiej, ale faktu, że Ola Tomala w ciągu ostatnich lat bardzo się zmieniła. Jak wyglądała kiedyś? Zobaczcie zdjęcia.

"Królowa przetrwania". Tomala miała pretensje do Kaczorowskiej, że jej nie pamięta

Ola Tomala podobnie jak Agnieszka Kaczorowska brała przed laty udział w turniejach tanecznych. Panie miały nawet okazję spotkać się na jednym z nich. Od początku programu Tomala podkreślała, że Kaczorowska udaje, że nie pamięta jej z tych czasów. Doszło nawet do nieprzyjemnej konfrontacji. "A skąd ja mam cię znać? Na pewno razem nie rywalizowałyśmy. Jakie było twoje największe osiągnięcie, gdzie mogłyśmy się zobaczyć? Ale to jest jakiś grzech, że ja cię nie pamiętam? To jest coś strasznego, że ja cię nie pamiętam? Bardzo cię przepraszam, że cię nie pamiętam. Nigdy się nie kolegowałyśmy" - stwierdziła Kaczorowska. Warto jednak podkreślić, że turnieje odbywały się, kiedy panie były jeszcze nastolatkami. Ola w ciągu ostatnich lat przeszła też sporą metamorfozę. Zanim trafiła do "Królowej przetrwania" brała udział w "Love Island" i to właśnie ten program dał jej medialną rozpoznawalność. W trakcie jego trwania wielokrotnie podkreślała, że jej wygląd w ostatnich latach bardzo się zmienił.

"Królowa przetrwania". Ola Tomala w ostatnich latach przeszła ogromną metamorfozę