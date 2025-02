Daria Larysz wzięła udział w pierwszej edycji programu "Kanapowczynie". Jak reszta uczestniczek zmagała się ze sporą nadwagą i pod opieką trenera Krzysztofa Ferenca zmieniała swoje życie na oczach widzów. Udział się opłacił - uczestniczka schudła prawie 50 kilogramów i poczuła się o niebo lepiej. W jej życiu zaszły później wielkie zmiany. We wrześniu ubiegłego roku wyszła za mąż, a teraz jej rodzina znów się powiększy.

"Kanapowczynie". Daria jest w ciąży. Poinformowała fanów w wyjątkowy sposób

Była uczestniczka "Kanapowczyń" postanowiła podzielić się radosną nowiną z internautami. Dodała na Instagramie nagranie z okazji 36. urodzin. Jednak pod kadrem ze zdmuchnięciem świeczek na torcie ukryła ważną wiadomość. Wzięła udział wraz z mężem i córką w wyjątkowej sesji zdjęciowej. Rodzina pokazała też zdjęcia z badania USG, które dumnie trzyma dziewczynka. "Będę starszą siostrą" - czytamy na bluzce córki Darii.

Mam za sobą kolejne 18 lat, pełne niezapomnianych chwil, wyzwań i doświadczeń, które ukształtowały mnie na osobę, którą jestem dzisiaj

- napisała Daria pod nagraniem. "Skończenie 36 lat to moment refleksji nad przeszłością i z radością patrzenia w przyszłość. Wielką radością jest również to, że spodziewam się dziecka. To nowy rozdział w moim życiu, pełen nadziei, miłości i ekscytacji. Cieszę się na każdy mały krok, każde nowe odkrycie i na tworzenie pięknych wspomnień. Jestem gotowa na to, co przyniesie przyszłość, z ogromnym optymizmem i otwartym sercem" - czytamy.

"Kanapowczynie". Daria ma za sobą trudną drogę. "Kanapeczkowa rodzinka się powiększa"

Daria podziękowała w poście także swojemu mężowi, a w komentarzach posypały się same gratulacje. "Cieszę się, że mogłam z wami współpracować, bo atmosfera, którą tworzycie, jest fantastyczna! Dużo zdrówka i czekam na spotkanie w większym składzie", "Kanapeczkowa rodzinka się powiększa" - czytamy w komentarzach. Daria to niejedyna uczestniczka, która po programie zmieniła swoje życie. Najmłodsza uczestniczka Julia, która w momencie uczestnictwa w "Kanapowczyniach" miała 20 lat, znalazła miłość i wyszła za mąż. ZOBACZ TEŻ: "Kanapowczynie". Agata ważyła 100 kg. Przeszła największą metamorfozę. Teraz sama została trenerką